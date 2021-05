Kryterium dochodowe w 500 plus? Minister odpowiada

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapewniła, że program Rodzina 500 plus będzie nadal programem powszechnym. Jak mówiła w radiowej Jedynce, nie jest przewidywana zmiana mająca na celu wprowadzenie kryterium dochodowego.

Marlena Maląg, która była gościem radiowej Jedynki, powiedziała, że "program Rodzina 500 plus będzie realizowany jako program powszechny".

Nowe wnioski

Obecnie trwa składanie wniosków o przyznanie świadczenia z programu Rodzina 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Rozpocznie się on od 1 czerwca 2021 roku i będzie trwał 31 maja 2022 roku.

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy jest złożenie nowego wniosku. Wnioski można składać drogą elektroniczną (Empatia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS) lub osobiście w urzędzie albo za pośrednictwem poczty.

Jednocześnie należy pamiętać, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 roku gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Nowy Ład

Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Minister przypomniała, że do rodzin trafiło z tego programu już ponad 140 mld zł.