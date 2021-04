Ostatni dzwonek na złożenie wniosku 500 plus. Inaczej można poczekać na wypłatę świadczenia

Zostały ostatnie godziny na złożenie wniosku na nowy okres świadczeniowy z programu Rodzina 500 plus, który zagwarantuje ciągłość wypłaty środków. Jak czytamy na rządowych stronach, złożenie wniosku do końca kwietnia oznacza, że ustalenie i wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej do końca czerwca.

Od 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na nowy okres świadczeniowy – od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. W związku z tym należy złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy.

Nowe wnioski w sprawie 500 plus

Jak czytamy na stronach resortu rodziny i polityki społecznej, aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać 500 plus w czerwcu 2021 roku wniosek należy złożyć do 30 kwietnia.

Miliony uprawnionych

Kilka dni temu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informowało, że do tej pory rodzice i opiekunowie złożyli ponad 3,1 mln wniosków, z czego niemal 90 proc. przez bankowość elektroniczną. W kwietniu tego roku minęło 5 lat od uruchomienia programu Rodzina 500 plus. Od początku jego obowiązywania do końca marca tego roku do rodzin trafiło łącznie 144,4 mld zł. Aktualnie uprawnionych do świadczeń z programu jest 6,6 mln dzieci.