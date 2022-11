Kryterium dochodowe w 500 plus? Prezes PFR odpowiada

Trzeba ostrożnie ciąć wydatki, aby uniknąć recesji - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. W jego ocenie nie będzie cięć w programie Rodzina 500 plus, na przykład poprzez wprowadzenie kryterium dochodowego.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 był pytany, czy wyobraża sobie cięcie wydatków np. poprzez wprowadzenie kryterium dochodowego w programie Rodzina 500 plus . - Nic mi na ten temat nie wiadomo, natomiast też trzeba ostrożnie (ciąć wydatki - red.), bo (...) musimy też uniknąć recesji. Mocniejsze cięcie wydatków spowoduje, że w przyszłym roku byłoby ryzyko, że polska gospodarka wejdzie w recesję, tak jak niemiecka, czy włoska - powiedział Borys.

Jak wskazał, ewentualne cięcie w 500 plus "wpłynęłoby to na pewno wprost na konsumpcję". Być może w odniesieniu do samych osób najbogatszych nie, ale już takie większa cięcia wydatków nie będą nie bez znaczenia dla wzrostu gospodarczego - ocenił prezes PFR.