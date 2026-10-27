Pieniądze Resort ostrzega przed podatkową rewolucją. Potężny koszt Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Sławomir Dudek o zmianach w podatkach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W parlamencie trwają prace nad zmianami w ustawach podatkowych, które m.in. podnoszą próg podatkowy ze 120 tys. do 130 tys. zł, wprowadzają nową, 24-proc. stawkę podatkową oraz dodatkowy próg podatkowy w kwocie 150 tys. zł.

Kosztowna rewolucja

Zmiany te miały zostać sfinansowane m.in. podwyżką stawki CIT dla firm o przychodach ponad 50 mln euro do 22 proc. z obecnych 19 proc.

Podczas ostatniego głosowania w Sejmie posłowie zdecydowali jednak o wprowadzeniu od 2028 roku automatycznej waloryzacji progów podatkowych. Jednocześnie opowiedzieli się za rezygnacją z planowanej podwyżki CIT.

Wyliczenia resortu

Według szacunków Ministerstwa Finansów automatyczne podnoszenie progów podatkowych oznaczałoby wielomiliardowe ubytki w dochodach państwa.

"Wprowadzenie mechanizmu waloryzacji będzie wiązało się z dodatkowym kosztem fiskalnym w wysokości ok. 4,1 mld zł w 2028 r., ok. 8,9 mld zł w 2029 r. oraz ok. 13,8 mld zł w 2030 r. (w ujęciu kasowym). W kolejnych latach skutek ten będzie narastał" - poinformowało Ministerstwo Finansów.

"Zgodnie z OSR do przyjętej przez Sejm ustawy zawartej w druku sejmowym nr 3147 zakładano wzrost dochodów budżetu państwa w 2027 r. z podwyższenia do 22 proc. stawki CIT w kwocie 6 240 mln zł" - dodał resort.

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Senat wprowadził poprawki

W poniedziałek w trakcie prac w senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zostały złożone poprawki, które usuwają zapisy o waloryzacji progów oraz przywracają podwyżkę stawki CIT.

"Ministerstwo Finansów popiera ustawę, ale z rozwiązaniami przyjętymi przez Radę Ministrów. Z tego względu, wyrażamy też nadzieję, że Senat dokona w ustawie zmian w kierunku zgodnym z przedłożeniem rządowym" - czytamy w odpowiedzi MF.