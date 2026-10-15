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Więcej pieniędzy na rentę wdowią. Jest decyzja prezydenta

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banknoty zloty setka shutterstock_2186194627
Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy, podpisał osiem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: andagraf/Shutterstock
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Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek nowelizację ustawy okołobudżetowej zakładającej przekazanie dodatkowych środków z budżetu na wypłaty rent wdowich realizowanych przez KRUS - przekazała kancelaria prezydenta w komunikacie.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026.

Głównym celem nowych przepisów jest umożliwienie przekazania dodatkowych środków z budżetu państwa (do kwoty 1 mld zł) na zwiększenie dotacji dla Funduszu emerytalno-rentowego (obsługiwanego przez KRUS). W trakcie prac w Sejmie przedstawiciele KRUS wyjaśniali, że do końca roku może zabraknąć co najmniej 400 mln zł.

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Więcej środków na renty wdowie

Środki mają być przeznaczone na wypłaty tzw. renty wdowiej. O rentę wdowią mogą wnioskować również osoby uprawnione do rolniczych emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy, których liczba jest trudna do ustalenia. Z tego powodu zaplanowana w budżecie kwota okazała się być niewystarczająca.

Środki na zwiększone wypłaty mają pochodzić z przekierowania tzw. naturalnych oszczędności, czyli pieniędzy zablokowanych w trybie art. 177 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten umożliwia podjęcie decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w przypadku m.in. niegospodarności w określonych jednostkach lub nadmiaru posiadanych środków.

Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. i umożliwia łączenie własnego świadczenia emerytalno-rentowego z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Obecnie drugie ze świadczeń wypłacane jest w wysokości 15 procent.

Od 1 stycznia 2027 r. w obu wariantach wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc.

Uprawniona osoba ma do wyboru dwa warianty: 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia albo 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Aby skorzystać z renty wdowiej, należy łącznie spełnić następujące warunki:

  • przekroczyć wiek emerytalny - 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;
  • pozostawać we wspólnocie małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka;
  • nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę;
  • nie pozostają obecnie w związku małżeńskim - zawarcie nowego małżeństwa będzie oznaczało utratę prawa do łączenia własnego świadczenia z rentą rodzinną.

Obowiązuje jednak maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną - ich suma nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, obecnie na poziomie 5935,47 zł brutto. W przypadku przekroczenia łącznej sumy świadczeń ZUS pomniejsza wypłatę o kwotę nadwyżki.

Źródło: PAP
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Tagi:
Renta wdowiaKarol Nawrocki
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