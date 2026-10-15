Pieniądze Więcej pieniędzy na rentę wdowią. Jest decyzja prezydenta Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy, podpisał osiem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: andagraf/Shutterstock

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Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026.

Głównym celem nowych przepisów jest umożliwienie przekazania dodatkowych środków z budżetu państwa (do kwoty 1 mld zł) na zwiększenie dotacji dla Funduszu emerytalno-rentowego (obsługiwanego przez KRUS). W trakcie prac w Sejmie przedstawiciele KRUS wyjaśniali, że do końca roku może zabraknąć co najmniej 400 mln zł.

Decyzje Prezydenta RP Karola Nawrockiego w sprawie nowych ustaw ⬇️ pic.twitter.com/suPAwmV037 — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) October 15, 2026 Rozwiń

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Więcej środków na renty wdowie

Środki mają być przeznaczone na wypłaty tzw. renty wdowiej. O rentę wdowią mogą wnioskować również osoby uprawnione do rolniczych emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy, których liczba jest trudna do ustalenia. Z tego powodu zaplanowana w budżecie kwota okazała się być niewystarczająca.

Środki na zwiększone wypłaty mają pochodzić z przekierowania tzw. naturalnych oszczędności, czyli pieniędzy zablokowanych w trybie art. 177 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten umożliwia podjęcie decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w przypadku m.in. niegospodarności w określonych jednostkach lub nadmiaru posiadanych środków.

Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. i umożliwia łączenie własnego świadczenia emerytalno-rentowego z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Obecnie drugie ze świadczeń wypłacane jest w wysokości 15 procent.

Od 1 stycznia 2027 r. w obu wariantach wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc.

Uprawniona osoba ma do wyboru dwa warianty: 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia albo 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Aby skorzystać z renty wdowiej, należy łącznie spełnić następujące warunki:

przekroczyć wiek emerytalny - 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;

pozostawać we wspólnocie małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka;

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę;

nie pozostają obecnie w związku małżeńskim - zawarcie nowego małżeństwa będzie oznaczało utratę prawa do łączenia własnego świadczenia z rentą rodzinną.

Obowiązuje jednak maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną - ich suma nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, obecnie na poziomie 5935,47 zł brutto. W przypadku przekroczenia łącznej sumy świadczeń ZUS pomniejsza wypłatę o kwotę nadwyżki.