Więcej pieniędzy na rentę wdowią. Jest decyzja prezydenta
Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026.
Głównym celem nowych przepisów jest umożliwienie przekazania dodatkowych środków z budżetu państwa (do kwoty 1 mld zł) na zwiększenie dotacji dla Funduszu emerytalno-rentowego (obsługiwanego przez KRUS). W trakcie prac w Sejmie przedstawiciele KRUS wyjaśniali, że do końca roku może zabraknąć co najmniej 400 mln zł.
Więcej środków na renty wdowie
Środki mają być przeznaczone na wypłaty tzw. renty wdowiej. O rentę wdowią mogą wnioskować również osoby uprawnione do rolniczych emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy, których liczba jest trudna do ustalenia. Z tego powodu zaplanowana w budżecie kwota okazała się być niewystarczająca.
Środki na zwiększone wypłaty mają pochodzić z przekierowania tzw. naturalnych oszczędności, czyli pieniędzy zablokowanych w trybie art. 177 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten umożliwia podjęcie decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w przypadku m.in. niegospodarności w określonych jednostkach lub nadmiaru posiadanych środków.
Czym jest renta wdowia?
Renta wdowia obowiązuje od 1 stycznia 2025 r. i umożliwia łączenie własnego świadczenia emerytalno-rentowego z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Obecnie drugie ze świadczeń wypłacane jest w wysokości 15 procent.
Od 1 stycznia 2027 r. w obu wariantach wysokość drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc.
Uprawniona osoba ma do wyboru dwa warianty: 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia albo 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.
Aby skorzystać z renty wdowiej, należy łącznie spełnić następujące warunki:
- przekroczyć wiek emerytalny - 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;
- pozostawać we wspólnocie małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka;
- nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę lub 60 lat przez mężczyznę;
- nie pozostają obecnie w związku małżeńskim - zawarcie nowego małżeństwa będzie oznaczało utratę prawa do łączenia własnego świadczenia z rentą rodzinną.
Obowiązuje jednak maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną - ich suma nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, obecnie na poziomie 5935,47 zł brutto. W przypadku przekroczenia łącznej sumy świadczeń ZUS pomniejsza wypłatę o kwotę nadwyżki.