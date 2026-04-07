Pieniądze

Zmiany w rencie wdowiej

Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Podwyżka rent i emerytur - o ile wzrosną od marca 2026 roku?
Osoby pobierające rentę wdowią mogą liczyć na większe wpływy do portfela. Powodem jest waloryzacja tego świadczenia. Wpłynęła ona także na zwiększenie progu dochodowego.

Renta wdowia, obowiązująca od lipca 2025 r., została w ostatnim czasie zwiększona. Od 1 marca 2026 r. świadczenie to wzrosło o 5,3 proc. Oznacza to także, że limit (próg dochodowy) został podniesiony o niemal 300 zł - z kwoty 5636,73 zł do 5935,47 zł brutto.

Warunki do spełnienia

"Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jedno stanowi renta rodzinna po zmarłym małżonku. Aby móc ją pobierać, należy jednak spełnić określone warunki" - napisano na stronie rządowej.

Wyjaśniono, że "samo posiadanie statusu wdowy lub wdowca oraz prawo do dwóch świadczeń nie wystarczą, aby uzyskać rentę wdowią", a "w praktyce nie jest to nowe świadczenie, ale zbieg dwóch różnych świadczeń".

Prawo do renty wdowiej przysługuje osobom spełniającym ściśle określone warunki:

  • trzeba mieć co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn),
  • do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,
  • nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna),
  • nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

"Prawo do wypłaty świadczeń w przypadku zbiegu z rentą rodzinną wygasa z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną" - podano na rządowej stronie.

"W przyszłym roku będą mieli możliwość wyboru: otrzymywać pełną rentę rodzinną oraz 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie. Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie zostanie zwiększone z 15 do 25 proc." - wytłumaczono w komunikacie.

Ograniczenia w pobieraniu renty wdowiej

"Suma świadczeń wypłacanych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji limit ten wzrośnie o niemal 300 zł - z kwoty 5636,73 zł do 5935,47 zł brutto" - podano na stronie rządowej.

Dodano, że "w przypadku przekroczenia tej wysokości świadczenia zostaną pomniejszane o wartość nadwyżki".

"Jeżeli natomiast już jedno świadczenie, emerytura lub renta rodzinna, będzie równe limitowi lub go przekroczy, renta wdowia nie będzie przysługiwać i wypłacane będzie wyłącznie jedno świadczenie. To istotna informacja zarówno dla osób, które już pobierają to świadczenie, jak i dla tych, które zamierzają złożyć wniosek" - napisano.

Jak wyjaśniono, "wniosek o rentę wdowią (formularz ERWD) można złożyć w placówce ZUS-u, wysłać pocztą lub przekazać elektronicznie przez platformę eZUS".

"Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane w tym samym terminie co świadczenie podstawowe, czyli 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Termin płatności wskazany jest w decyzji ustalającej zbieg świadczeń z rentą rodzinną" - zaznaczono.

pc

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Renta wdowia, Waloryzacja emerytur, emerytura
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Taylor Swift na scenie podczas pierwszego wieczoru trasy "The Eras Tour", 17 marca 2023, Glendale.
Miliarder powiązany z Trumpem chce przejąć największą firmę muzyczną świata
Ze świata
shutterstock_2623121045
Debiut giełdowy coraz bliżej. Musk chce docenić "zwykłych" inwestorów
Tech
shutterstock_2318800287
Spór pomiędzy OpenAI a Muskiem zaostrza się. Apel do prokuratorów przed rozprawą
Tech
TUSK-NAWROCKI
Nawrocki pisze do Tuska w sprawie Mercosur. Kosiniak-Kamysz: znowu spóźniony
Z kraju
Rynki, giełda, Wall Street, Donald Trump, maklerzy, inwestorzy
Sygnał ostrzegawczy dla świata. "Coraz bardziej przerażające zjawisko"
Ze świata
Zdjęcie satelitarne irańskiej wyspy Chark przed atakami USA
Atak na kluczową wyspę. To serce irańskiego eksportu ropy
Ze świata
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Co dalej z cenami paliw? Tak to widzą eksperci
Z kraju
Orlen, paliwo, stacja
Ceny paliw w środę. Tyle będą kosztować
Z kraju
bitcoin shutterstock_693865363
Od euforii do krypto-zimy. "Cyfrowe złoto" wystawione na próbę
Rynki
Donald Trump
Amerykańskie lotniska z mniejszą ochroną? Trump zapowiada zwolnienia
Ze świata
francja stacja benzynowa paliwa
Jedna piąta stacji ma problemy z paliwem
Ze świata
osiedle plac zabaw mieszkanie - Damian Lugowski shutterstock_2419522223
Kredyt mieszkaniowy z pomocą państwa? "Niezrozumiały"
Nieruchomości
Donald Trump
Zapowiedź "zdziesiątkowania" Iranu. Rynek ropy reaguje błyskawicznie
Rynki
Tankowanie
Tyle dziś kosztuje paliwo. Ceny Pb95, Pb98, ON
Z kraju
Kanye West
Sponsorzy bojkotują festiwal po ogłoszeniu głównej gwiazdy
Ze świata
Samochody elektryczne - ładowarki
Samochody elektryczne w Polsce. Ponad dwukrotny wzrost liczby ładowarek na MOP-ach
Moto
Cieśnina Ormuz, tankowiec
Dwa tankowce w drodze. Możliwy test irańskiej blokady
Ze świata
Chiny, port, transport, eksport, kontenery, port przeładunkowy
Niebezpieczne produkty i uzależniające aplikacje. Bruksela bada chińskie platformy
Handel
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Rynek ropy reaguje na groźby Trumpa i zapowiedź zawieszenia broni
Rynki
NBP
Stopy procentowe i wojna w Iranie. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
Pieniądze
Członek irańskich sił bezpieczeństwa obserwuje ruch uliczny w Teheranie
Pierwszy taki przypadek na świecie. W tym kraju blokada internetu trwa prawie 40 dni
Tech
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Widmo 150 dolarów za baryłkę. OPEC+ podjęło symboliczną decyzję
Ze świata
Donald Trump
Wulgarny wpis Trumpa. "Szalone bękarty". Jest też nowe ultimatum
Ze świata
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Ceny paliw w poniedziałek
Moto
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Tyle zyskała Polska dzięki Unii Europejskiej. Najnowsze szacunki
Z kraju
produkcja plastiku
Nadchodzi "kryzys wszystkiego"
Ze świata
Tallin
Apel banku centralnego. "Rozsądne i zalecane"
Pieniądze
Viktor Orban Robert Fico
"Możemy uniknąć tego zagrożenia". Orban i Fico namawiają
Ze świata
Samolot paliwo tankowanie
Pierwsze takie ograniczenia paliwa w Europie
Ze świata
Cieśnina Ormuz
Iran robi wyjątek dla sąsiada
Ze świata

