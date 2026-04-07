Zmiany w rencie wdowiej

Podwyżka rent i emerytur - o ile wzrosną od marca 2026 roku? Źródło: TVN24

Renta wdowia, obowiązująca od lipca 2025 r., została w ostatnim czasie zwiększona. Od 1 marca 2026 r. świadczenie to wzrosło o 5,3 proc. Oznacza to także, że limit (próg dochodowy) został podniesiony o niemal 300 zł - z kwoty 5636,73 zł do 5935,47 zł brutto.

Warunki do spełnienia

"Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jedno stanowi renta rodzinna po zmarłym małżonku. Aby móc ją pobierać, należy jednak spełnić określone warunki" - napisano na stronie rządowej.

Wyjaśniono, że "samo posiadanie statusu wdowy lub wdowca oraz prawo do dwóch świadczeń nie wystarczą, aby uzyskać rentę wdowią", a "w praktyce nie jest to nowe świadczenie, ale zbieg dwóch różnych świadczeń".

Prawo do renty wdowiej przysługuje osobom spełniającym ściśle określone warunki:

trzeba mieć co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn),

do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna),

nie pozostawać obecnie w związku małżeńskim.

"Prawo do wypłaty świadczeń w przypadku zbiegu z rentą rodzinną wygasa z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną" - podano na rządowej stronie.

"W przyszłym roku będą mieli możliwość wyboru: otrzymywać pełną rentę rodzinną oraz 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie. Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie zostanie zwiększone z 15 do 25 proc." - wytłumaczono w komunikacie.

Ograniczenia w pobieraniu renty wdowiej

"Suma świadczeń wypłacanych w zbiegu nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Po marcowej waloryzacji limit ten wzrośnie o niemal 300 zł - z kwoty 5636,73 zł do 5935,47 zł brutto" - podano na stronie rządowej.

Dodano, że "w przypadku przekroczenia tej wysokości świadczenia zostaną pomniejszane o wartość nadwyżki".

"Jeżeli natomiast już jedno świadczenie, emerytura lub renta rodzinna, będzie równe limitowi lub go przekroczy, renta wdowia nie będzie przysługiwać i wypłacane będzie wyłącznie jedno świadczenie. To istotna informacja zarówno dla osób, które już pobierają to świadczenie, jak i dla tych, które zamierzają złożyć wniosek" - napisano.

Jak wyjaśniono, "wniosek o rentę wdowią (formularz ERWD) można złożyć w placówce ZUS-u, wysłać pocztą lub przekazać elektronicznie przez platformę eZUS".

"Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane w tym samym terminie co świadczenie podstawowe, czyli 1., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Termin płatności wskazany jest w decyzji ustalającej zbieg świadczeń z rentą rodzinną" - zaznaczono.

