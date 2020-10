Rekordowy popyt na europejskie obligacje. Wynik zaskoczył analityków

Wsparcie w dobie pandemii

Pierwsza sprzedaż obligacji przez Unię Europejską, która miała na celu wsparcie finansowania państw członkowskich dotkniętych koronawirusem, pokazała ogromne zapotrzebowanie na bezpieczniejsze aktywa. I to pomimo, że mogą one dać niewielki dochód, bowiem rentowność wyemitowanych obligacji 10-letnich jest ujemna, a 20-letnich - minimalnie dodatnia.

Kwota ze sprzedanych obligacji ma zasilić program SURE (od ang. - pewny, ale też skrót od Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Nowy instrument sięgający 100 miliardów euro został zaproponowany w kwietniu bieżącego roku przez Komisję Europejską i ma dostarczyć pożyczki krajom, które ich potrzebują.