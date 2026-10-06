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Wielkie firmy oddają fiskusowi coraz większą część zysków. Padł nowy rekord

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Kazimierz Krupa o rządowej propozycji reformy podatkowej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: wahjul/Shutterstock
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Największe firmy notowane na warszawskiej giełdzie oddawały w 2025 roku fiskusowi średnio 38 procent swoich zysków, czyli dwa razy więcej niż wynosi podstawowa stawka CIT - wynika z raportu Grant Thornton. Realne obciążenia podatkowe przedsiębiorstw rosną od lat i osiągnęły najwyższy poziom w historii badania.

W 2025 r. efektywna stawka podatkowa (ESP) grup kapitałowych z GPW w Warszawie ponownie poszła w górę, a jej poziom wyniósł 38 procent - najwyżej w historii badania - wynika z raportu Grant Thornton "Podatkowa rzeczywistość Grup Kapitałowych". Średnia za poprzednie 5 lat była na poziomie 32 proc.

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Dla firm

System podatkowy w Polsce

Jak wyjaśniła firma doradcza, to poziom dwukrotnie wyższy niż aktualna stawka nominalna CIT, która wynosi 19 procent.

- Wyraźnie widoczny jest trend wzrostu efektywnej stawki podatkowej grup kapitałowych notowanych na GPW za poprzednie 14 lat. W pierwszych siedmiu latach było to średnio nieco ponad 22 proc. - a w drugiej siedmiolatce już średnio nieco ponad 32 proc. To jest wyraźny trend, zaś w okresie 2022 (28 proc.)-2025 (38 proc.) widać wyraźne przyspieszenie - skomentował Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton.

Średnie stawki podatkowe Grup Kapitałowych na GPW od 2012 roku
Średnie stawki podatkowe Grup Kapitałowych na GPW od 2012 roku
Źródło zdjęcia: GrantThorton

"Różnica między stawką nominalną a realnym obciążeniem stale się pogłębia. To dowód, że polski system podatkowy jest jednym z najbardziej złożonych, nieprzewidywalnych i zarazem najbardziej obciążających w Europie" - wskazali autorzy raportu.

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Te branże płacą największe podatki

Firma doradcza podała, że od lat najwięcej podatków w relacji do swoich zysków płacą firmy energetyczne. Średnio do fiskusa trafiało 36 proc. ich zysków. Niewiele mniej oddawały firmy odzieżowe, obuwnicze i paliwowe (po 32 proc.) oraz chemiczne (ok. 31 proc.).

Najmniej podatków w relacji do swoich zysków płaciły w ostatnich latach firmy z branży gier oraz deweloperzy. Średnio oddawały fiskusowi odpowiednio 11 proc. i 18 proc. zysków.

"Oznacza to ponad trzykrotną różnicę w poziomie efektywnego opodatkowania pomiędzy skrajnymi branżami" - wyjaśnili autorzy raportu.

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Z kraju

Rządowe plany podwyżki podatku CIT

Grant Thornton przyjrzał się także zapowiedzi podwyżki CIT-u z 19 proc. do 22 dla podatników, którzy generują przychód przekraczający 50 mln euro. "Wyższa stawka CIT, której wprowadzeniu nie będą towarzyszyły inne zmiany systemowe, w jeszcze większym stopniu dociąży wyniki netto grup kapitałowych oraz negatywnie wpłynie na przepływy pieniężne, a tym samym zdolności dywidendowe oraz inwestycyjne" - ocenili autorzy raportu.

- Biorąc pod uwagę potencjalne wprowadzenie od początku 2027 podwyżki podstawowej stawki CIT z 19 proc. do 22 proc., dla podatników o przychodach powyżej 50 mln euro, trudno liczyć na odwrócenie trendu rosnących obciążeń podatkowych w przyszłym roku - ocenił Mrowiec.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Podatek CITGPWPodatkiPrzedsiębiorstwa
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