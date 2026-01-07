Rezerwy banku centralnego. Udział złota rośnie

Adam Glapiński o rezerwach złota NBP Źródło: TVN24 BiS

W środę NBP opublikował dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec grudnia 2025 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 231 mld euro i był wyższy o 1,9 mld euro niż na koniec listopada 2025 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 6,1 mld USD i osiągnął poziom 271 mld USD.

Komunikat NBP

"Narodowy Bank Polski przy inwestowaniu rezerw dewizowych kieruje się przede wszystkim kryterium bezpieczeństwa i płynności. Dopiero po spełnieniu tych warunków dąży do osiągnięcia jak najwyższej stopy zwrotu w długim okresie. NBP inwestuje rezerwy walutowe w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Dominującą część rezerw w dłużne rządowe papiery wartościowe charakteryzujące się najwyższym stopniem bezpieczeństwa i płynności" – poinformował polski bank centralny w komunikacie.

"NBP inwestuje również w dłużne pozarządowe papiery wartościowe, a także w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu uzyskuje zdywersyfikowaną ekspozycję na globalny rynek akcji. Niewielka część rezerw utrzymywana jest w postaci krótkoterminowych lokat w bankach o wysokiej wiarygodności kredytowej" – podał także NBP. Wartość złota w posiadaniu NBP na koniec grudnia 2025 r. wyniosła prawie 275,6 mld zł. W przeliczeniu na euro było to 65,2 mld euro, a na dolary – ponad 76,5 mld.

W grudniu bank centralny poinformował, że NBP w listopadzie zwiększył zasoby złota do 17,469 mln uncji z 17,069 mln uncji miesiąc wcześniej, czyli do 543,35 ton z 530,9 ton w październiku.

Także w październiku szef NBP Adam Glapiński informował, że zarząd NBP zdecydował o zwiększeniu zapasów złota, podwyższając udział złota w aktywach rezerwowych banku do 30 proc.

