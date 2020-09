Koniec OFE za opłatą. Rząd wraca do pomysłu zmian w emeryturach

Powrót do tematu likwidacji OFE kilka dni temu zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Pierwotnie miało do niej dojść w połowie 2020 roku. Ostatecznie jednak zdecydowano o "zamrożeniu" reformy. - Na pewno cały czas jest kwestia związana z OFE na agendzie. To nie zniknęło i chcemy zrobić z tym porządek raz na zawsze. Uważamy, że nasza propozycja to była propozycja przekazania pieniędzy dla ludzi, żeby już nie było wątpliwości, gdzie one mogą jeszcze kiedykolwiek trafić - powiedział szef rządu w rozmowie z dziennikarzami.