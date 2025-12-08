Logo TVN24
Pieniądze

Potężne długi Polaków. W tych miastach jest najgorzej 

pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Black Friday - tyle wydajemy na zakupy
Źródło: TVN24
Prawie dwa miliony osób w Polsce ma nieuregulowane długi, a ich kwota sięga niemal 43 miliardów złotych. Najwięcej dłużników mieszka na Śląsku i Pomorzu, z kolei najmniej nierzetelnych płatników pochodzi z Podkarpacia i Małopolski - wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Jest też miasto na prawach powiatu, w którym co siódma osoba widnieje w KRD.

Według danych KRD nieuregulowane zobowiązania wszystkich zadłużonych w Polsce sięgają obecnie 42,8 mld zł i obciążają prawie 2 mln osób. To m.in. raty kredytów, pożyczek, abonamenty na telefon, internet i telewizję, zakupy ratalne, czynsze mieszkaniowe, opłaty za prąd, gaz i wodę.

Na pierwszym miejscu miasto na Dolnym Śląsku

Aby porównać skalę zadłużenia między powiatami o różnej liczbie mieszkańców, KRD przeliczył dług na 1000 zameldowanych w każdym z nich osób. Przypomniał, że z ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że liczba ludności Polski na koniec I półrocza 2025 r. wynosiła 37,4 mln osób. W kraju jest 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu.

Z raportu KRD wynika, że na czele zestawienia miast na prawach powiatu z największym zadłużeniem mieszkańców znajduje się Wałbrzych. Zadłużenie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi tam 3,7 mln zł. W rejestrze jest notowanych ponad 13,5 tys. osób, czyli 13,7 proc. ludności. Wysokie jest też średnie zobowiązanie dłużnika - 26,7 tys. zł.

Pozostałe miasta w pierwszej dziesiątce

Autorzy opracowania wskazali, że drugie są Siemianowice Śląskie z długiem na 1000 mieszkańców w wysokości 2,7 mln zł, 9-proc. odsetkiem dłużników i średnim zadłużeniem powyżej 30 tys. zł. Zauważyli, że w rankingu pojawiają się one w towarzystwie 4 innych miast aglomeracji: Świętochłowic, Chorzowa, Bytomia i Zabrza. W każdym z nich zadłużenie na 1000 mieszkańców sięga 2,5–2,7 mln zł, a odsetek osób z problemami finansowymi waha się między 9 a 11 proc. mieszkańców.

- Wysoki poziom zadłużenia na Górnym Śląsku to efekt złożonych procesów społeczno-ekonomicznych. Region ten od dekad zmaga się ze skutkami transformacji gospodarczej(...). Mimo że płace są tu zbliżone do średniej krajowej, a bezrobocie niskie, mamy do czynienia z wysokimi kosztami życia - wyjaśnił prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.

Według KRD szóstą pozycję w rankingu zajmuje Włocławek z kwotą zadłużenia 2,2 mln zł, która obarcza 8 proc. konsumentów.

W pierwszej dziesiątce "zadłużonych miast" na prawach powiatów wymieniono także: Jelenią Górę, Legnicę, Elbląg i Zabrze. "Zadłużenie na 1000 mieszkańców oscyluje tam wokół 2 mln zł. Średnio co 11. osoba jest obciążona zaległościami w płaceniu" - podano.

Najwięksi dłużnicy wśród powiatów ziemskich

Autorzy opracowania zwrócili uwagę, że wśród powiatów ziemskich o najwyższym zadłużeniu na 1000 mieszkańców "prym wiodą" położone na Pomorzu: sztumski, nowodworski i malborski. Wierzyciele czekają tam na spłatę 2–2,2 mln zł, a problemy finansowe ma od 7 do 8 proc. społeczeństwa.

Na czwartym miejscu lokuje się powiat białogardzki z Zachodniopomorskiego z sumą 2 mln zł, a za nim w pierwszej dziesiątce są aż cztery z Dolnego Śląska – zgorzelecki, wałbrzyski, lwówecki i lubański z zaległościami w granicach 1,8-1,9 mln zł. Przeciętnie co 11. mieszkaniec nie płaci na czas swoich rachunków. Listę zamykają powiaty z północy kraju: tczewski z Pomorza i łobeski z Zachodniopomorskiego. Pierwszy ma 7,8 mln zł długu, drugi 7,5 mln zł. W obu odsetek mieszkańców z nieuregulowanymi zobowiązaniami to ok. 7,6 proc.

Najmniejsze zadłużenie

Według KRD na drugim biegunie rankingu znalazły się miasta na prawach powiatu, w których zadłużenie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest "najniższe" i nie przekracza miliona złotych. W pierwszej dziesiątce dominują miejscowości z południowo-wschodniej Polski, przede wszystkim Podkarpacia. W ocenie autorów raportu najlepiej wypada Tarnobrzeg, gdzie 1000 mieszkańców ma do spłacenia niespełna 654 tys. zł. W KRD figuruje "zaledwie" 3,3 proc. społeczeństwa. Podobnie niski poziom nieuregulowanych zobowiązań jest w Rzeszowie, tj. 711 tys. zł oraz w Krośnie - 821 tys. zł. Wśród miast o niskim zadłużeniu znalazły się też: Kielce - 869 tys. zł, Łomża - 903 tys. zł, Białystok – 930 tys. zł, Nowy Sącz – 941 tys. zł, Siedlce – 972 tys. zł, Biała Podlaska – 980 tys. zł i Żory – 986 tys. zł.

Zwrócono uwagę, że w każdym z nich odsetek mieszkańców wpisanych do rejestru KRD oscyluje wokół 3-4 proc., czyli "kilkukrotnie mniej" niż w najbardziej zadłużonych ośrodkach na Śląsku czy Dolnym Śląsku.

Podkarpacie i Małopolska - "niższe koszty życia"

Z kolei na liście KRD powiatów ziemskich z najniższym zadłużeniem dominują regiony południowo-wschodniej Polski. Dziesiątkę otwiera powiat kolbuszowski w województwie podkarpackim, gdzie na 1000 mieszkańców przypada zaledwie 298 tys. zł długu. W rejestrze dłużników figuruje tu "tylko" 1,6 proc. mieszkańców, a średnia zadłużenie to 19 tys. zł. Wskazano, że w podobnej sytuacji są inne powiaty Podkarpacia: ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, brzozowski, leżajski i łańcucki, a także powiaty małopolskie: dąbrowski, nowosądecki, limanowski i nowotarski. W każdym z nich zadłużenie na 1000 mieszkańców nie przekracza 430 tys. zł, a odsetek zadłużonych waha się w granicach 1,7–2 proc.

Według KRD mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski są "najbardziej rzetelnymi płatnikami w kraju". "Wynika to z niższych kosztów życia, w efekcie czego mieszkańcy nie są zmuszeni sięgać po pożyczki konsumpcyjne, oraz silnych więzi społecznych, które sprawiają, że nikt nie chce żyć z odium dłużnika" - skomentowali autorzy raportu.

Autorka/Autor: skib

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
długi
