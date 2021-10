RPP zdecyduje w sprawie stóp procentowych

RPP i stopy procentowe - opinie ekonomistów

Dodał, że choć sam wzrost inflacji nie jest zaskakujący, to jednak skala tego wzrostu już stanowi zaskoczenie, co sprawia, że pojawia się ryzyko wcześniejszej podwyżki.

- Ale wciąż pamiętamy, że RPP przy swoich decyzjach bierze pod uwagę sytuację pandemiczną oraz to, jak pandemia wpływa na gospodarkę. Tymczasem ani kwestia pandemiczna nie jest rozwiązana, a jeśli idzie o kwestię wzrostu gospodarczego, to obserwujemy na świecie wzrost niepewności a nie jej spadek - powiedział ekonomista banku PKO BP.

- Na najbliższym posiedzeniu RPP nie zmieni stóp procentowych. To byłaby zbyt gwałtowna zmiana w stosunku do wcześniejszej retoryki. Ale liczymy, że już to posiedzenie RPP doprowadzi właśnie do zmiany retoryki, bo przed zmianą stóp procentowych konieczna jest właśnie zmiana komunikacji - powiedział Adam Antoniak.