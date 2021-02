Zima dała popalić. Za ogrzewanie możemy zapłacić nawet kilkaset złotych więcej

"Bieżący sezon grzewczy tylko na początku obchodził się z nami łagodnie. Zarówno we wrześniu, jak i październiku było relatywnie ciepło. Problemy zaczęły się w kolejnych miesiącach. W każdym z nich było na tyle chłodno, że musieliśmy bardziej rozkręcać grzejniki niż przed rokiem. Szczególnie dotyczy to lutego, w którym zima w końcu po latach dopisała" - napisał ekspert.

Z danych zebranych przez HRE wynika, że "w bieżącym sezonie grzewczym zapotrzebowanie na ciepło będzie do końca lutego o ponad 17 procent wyższe niż rok wcześniej". Zatem jeśli ktoś nie oszczędzał na ogrzewaniu, to zapłaci więcej niż przed rokiem.

Droższa energia

Koszty ogrzewania mieszkania

Według eksperta, "w lepszej sytuacji są osoby korzystające z opału czy ciepła z sieci miejskiej", gdyż "ten w ciągu ostatnich 12 miesięcy co prawda zdrożał, ale ceny rosły tu znacznie wolniej niż w przypadku energii elektrycznej". Według szacunków GUS "średnia cena opału czy energii cieplnej z sieci wzrosła w ciągu roku o 2-3 procent". "Dla osób korzystających z tych źródeł ciepła, utrzymanie się do maja większych chłodów niż w ubiegłym sezonie oznaczać może wzrost rachunków za ogrzewanie o 15-20 proc." - napisał Turek.

Tańszy gaz

Więcej niż przed rokiem zapłacą też osoby korzystające z ogrzewania gazowego. "Co prawda gaz w 2020 roku staniał - średnio o niecałe 5 proc., ale ta obniżka co najwyżej ograniczy wzrost rachunków. Chodzi o to, że – tak jak wspomnieliśmy wcześniej – niższe temperatury za oknem spowodowały, że w bieżącym sezonie grzewczym potrzebowaliśmy o ponad 17 proc. więcej ciepła niż rok wcześniej. Cóż więc z tego, że cena gazu trochę spadła, jeśli potrzebujemy go do ogrzewania znacznie więcej niż przed rokiem?" - zakończył pytaniem retorycznym Turek.