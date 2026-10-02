Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie słów o radnych KO
Sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie słów o radnych KO
Pieniądze
Partner serwisu:LOGO kolor biale na granatowym

Przerwy w przelewach i działaniu aplikacji. Ważne komunikaty największych banków

|
telefon, bankomat, smartfon
Anna Bjerde, Bank Światowy, dyrektor zarządzająca ds. operacji: Polska jest już krajem wysokiego przychodu
Źródło wideo: TVN24 BIS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
PKO Bank Polski, Pekao i Erste - między innymi te bank zapowiedziały przerwy związane z pracami technicznymi. W związku z tym klienci największych banków w Polsce muszą przygotować się na utrudnienia w przelewach, działaniu aplikacji i serwisów internetowych.

PKO BP

PKO Bank Polski zapowiedział prace techniczne na niedzielę, w godzinach między 00.01-06.00. "Potrzebujemy czasu na prace w naszych serwisach internetowych. W tym czasie będą one niedostępne. Klienci nie skorzystają również z aplikacji mobilnej iPKO biznes" - przekazał bank.

W tym czasie nie będą działać wszystkie usługi banku, oprócz kart płatniczych (z wyjątkiem płatności kartą w internecie, które wymagają potwierdzenia 3D-Secure) oraz aplikacji mobilnej dla klientów indywidualnych.

Bank Pekao

"Od 2.10 od 17:05 do 5.10 do 6:00 zostało zaplanowane wdrożenie nowego systemu giełdowego WATS i nowej wersji platformy eTrader" - poinformowano w komunikacie.

Dodano, że "od 2.10 (piątek), od godz. 17:05 do 5.10 (poniedziałek), do godz. 6:00 nie złożysz zleceń na GPW".

Z kolei "3.10 (sobota), w godz. 6:00-17:00 nie złożysz dyspozycji i zleceń na rachunkach inwestycyjnych oraz dotyczących funduszy inwestycyjnych i Obligacji Skarbu Państwa".

"Od 3.10 (sobota) do 4.10 (niedziela), do godz. 12:00 nie zalogujesz się do platformy eTrader" - napisał Bank Pekao.

mBank

"Ze względu na prowadzone prace rozwojowe od godz. 22.00 w piątek 2 października do godz. 7.00 w poniedziałek 5 października nie zalogujesz się do naszych serwisów transakcyjnych: eMakler, mInwestor, mBank Giełda" - przekazał natomiast mBank.

Bank podkreślił, że przyczyną przerwy są właśnie prace związane z wdrożeniem GPW WATS.

Erste

Według informacji przekazanej przez bank Erste, przerwa techniczna dla ich klientów obowiązywać będzie między 23.00 w sobotę i 6.30 w niedzielę. Wówczas nie działać będą:

  • bankowość internetowa,
  • przelewy zwykłe,
  • przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash),
  • płatność w sklepach internetowych (Przelew24),
  • BLIK,
  • kantor Erste.

Natomiast aplikacja mobilna będzie nieczynna od 23.00 w sobotę do 5.00 w niedzielę.

ING Bank Śląski

Podobny komunikat do klientów wystosował bank ING. "W sobotę 3 października od 0:00 do 6:00 oraz niedzielę 4 października od 1:00 do 3:00 w nocy planujemy prace serwisowe. W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business" - czytamy.

Wówczas nie będą możliwe niektóre operacje na kartach płatniczych i wszystkie operacje na rachunku kart kredytowych. Nie będą działać też pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Dodatkowo mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji kartami płatniczymi w bankomatach, wpłatomatach oraz terminalach płatniczych, płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS. Transakcje BLIK będą działały normalnie.

"W nocy z 4 na 5 października w godzinach 0:01 - 3:00 planowane są prace serwisowe. W związku z tym mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash. Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line" - dodano.

Banki zachęcają do przeprowadzenia ważnych transakcji i wykonania niezbędnych zakupów poza godzinami prac serwisowych.

Alior Bank

"Od godz. 22:30 w piątek do niedzieli włącznie, funkcjonalności inwestycyjne będą niedostępne ze względu na prowadzone prace dostosowawcze do nowego systemu GPW - WATS" - napisał bank w komunikacie.

Dodał też, że "że ze względu na prace serwisowe od 2 października (piątek) od godz. 22:00 do 3 października (sobota) do godz. 4:00 platforma wymiany walut Autodealing będzie niedostępna. Nadal można będzie korzystać z kart w punktach stacjonarnych i bankomatach".

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
bankbankowość internetowaBankowośćmbankPKO BP
Zobacz także:
Biały Dom
"To nie przyniosłoby nikomu korzyści, a podważyłoby nasze zaufanie do Stanów Zjednoczonych"
Ze świata
shutterstock_2606136503
Nowy podatek. Orlen podał szacunki
Pieniądze
Kreml, Moskwa, Rosja
Rosja ujawnia plan na wojnę z Ukrainą. "Całkowite wstrzymanie"
Ze świata
shutterstock_2596650825 (1)
Tańsze paliwa. Słony rachunek
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: rekordowo rzadko słychać płacz
Pieniądze
Stacja benzynowa paliw tankowanie
Maksymalne ceny paliw. Oto nowe limity
Pieniądze
Scott Bessent
Silny cios w sieć "bankowości cienia". "Likwiduje infrastrukturę finansową"
Pieniądze
Władimir Putin
Putin podał koszt ukraińskich ataków na rafinerie
Pieniądze
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Obniżka cen paliw. Analitycy wskazują na poważny problem
Pieniądze
stacja benzynowa benzyna paliwo shutterstock_1220298223
Ceny paliw. Opublikowano rozporządzenia
Pieniądze
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Rynek ropy w zawieszeniu. Inwestorzy czekają na rozwój wydarzeń
Rynki
stacja paliwo tankowanie
O ile potanieje paliwo? Minister odpowiada
JEDEN NA JEDEN
Lotto
18 milionów do wygrania w Lotto
Pieniądze
Minister finansów Andrzej Domański
"I po co były te gierki, Panie Prezydencie?"
Z kraju
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Nowe funkcje WhatsAppa dla rodziców. Wiadomości pozostaną prywatne
Tech
benzyna paliwa stacja shutterstock_2776696835
Kiedy rząd obniży ceny paliw? Padła konkretna data
Z kraju
Kropka nad i - Radosław Sikorski
Benzyna po 5,19 zł? "Niech prezydent napisze reklamację do swojego patrona z USA"
Z kraju
beczki ropa shutterstock_2677910379
USA naciskają na Europę. Trwają rozmowy w sprawie rezerw ropy
Ze świata
Media społecznościowe
"Jesteśmy zazwyczaj ignorowani". Tak platformy reagują na dezinformację
Tech
Tak jest - Ludwik Kotecki
Członek RPP: będziemy zmuszeni zaostrzyć politykę pieniężną
Pieniądze
shutterstock_2379669793
Deweloperzy zmieniają kurs. Odwrócenie trendu
Nieruchomości
Pegasus (zdjęcie ilustracyjne)
Proponowali współpracę przy AI. Za wiadomościami mieli stać hakerzy z Chin
Tech
Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego
Poszukiwany nowy prezes CPK. Padł termin
Z kraju
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Zmiany w zarządzie PKP Cargo. Jest decyzja sądu
Z kraju
kobieta laptop notatki shutterstock_2727191725
Rządowy portal przeciążony. Jest apel do przedsiębiorców
Dla firm
gdynia port kontenery - PHkorsart shutterstock_2646586427_1
Przełom po sześciu latach. Jest oferta na budowę portu
Pieniądze
cyberbezpieczeństwo
Niepokojące dane. Setki tysięcy cyberataków w Polsce
Tech
susza uprawy kukurydza shutterstock_2584901973_1
Polsce grozi efekt domina. "Wchodzimy na nieznany teren"
Łukasz Figielski
pap_20260306_0NU
Paliwa wyraźnie potaniały. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą
Ze świata
Karol Nawrocki
Orędzie prezydenta wieczorem. "Cierpliwie, panie redaktorze"
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica