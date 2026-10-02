Pieniądze Przerwy w przelewach i działaniu aplikacji. Ważne komunikaty największych banków Oprac. Wiktor Knowski |

Anna Bjerde, Bank Światowy, dyrektor zarządzająca ds. operacji: Polska jest już krajem wysokiego przychodu Źródło wideo: TVN24 BIS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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PKO BP

PKO Bank Polski zapowiedział prace techniczne na niedzielę, w godzinach między 00.01-06.00. "Potrzebujemy czasu na prace w naszych serwisach internetowych. W tym czasie będą one niedostępne. Klienci nie skorzystają również z aplikacji mobilnej iPKO biznes" - przekazał bank.

W tym czasie nie będą działać wszystkie usługi banku, oprócz kart płatniczych (z wyjątkiem płatności kartą w internecie, które wymagają potwierdzenia 3D-Secure) oraz aplikacji mobilnej dla klientów indywidualnych.

Bank Pekao

"Od 2.10 od 17:05 do 5.10 do 6:00 zostało zaplanowane wdrożenie nowego systemu giełdowego WATS i nowej wersji platformy eTrader" - poinformowano w komunikacie.

Dodano, że "od 2.10 (piątek), od godz. 17:05 do 5.10 (poniedziałek), do godz. 6:00 nie złożysz zleceń na GPW".

Z kolei "3.10 (sobota), w godz. 6:00-17:00 nie złożysz dyspozycji i zleceń na rachunkach inwestycyjnych oraz dotyczących funduszy inwestycyjnych i Obligacji Skarbu Państwa".

"Od 3.10 (sobota) do 4.10 (niedziela), do godz. 12:00 nie zalogujesz się do platformy eTrader" - napisał Bank Pekao.

mBank

"Ze względu na prowadzone prace rozwojowe od godz. 22.00 w piątek 2 października do godz. 7.00 w poniedziałek 5 października nie zalogujesz się do naszych serwisów transakcyjnych: eMakler, mInwestor, mBank Giełda" - przekazał natomiast mBank.

Bank podkreślił, że przyczyną przerwy są właśnie prace związane z wdrożeniem GPW WATS.

Erste

Według informacji przekazanej przez bank Erste, przerwa techniczna dla ich klientów obowiązywać będzie między 23.00 w sobotę i 6.30 w niedzielę. Wówczas nie działać będą:

bankowość internetowa,

przelewy zwykłe,

przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash),

płatność w sklepach internetowych (Przelew24),

BLIK,

kantor Erste.

Natomiast aplikacja mobilna będzie nieczynna od 23.00 w sobotę do 5.00 w niedzielę.

ING Bank Śląski

Podobny komunikat do klientów wystosował bank ING. "W sobotę 3 października od 0:00 do 6:00 oraz niedzielę 4 października od 1:00 do 3:00 w nocy planujemy prace serwisowe. W tym czasie utrudniona będzie obsługa większości funkcji związanych z naszymi kartami w Moim ING i ING Business" - czytamy.

Wówczas nie będą możliwe niektóre operacje na kartach płatniczych i wszystkie operacje na rachunku kart kredytowych. Nie będą działać też pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Dodatkowo mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji kartami płatniczymi w bankomatach, wpłatomatach oraz terminalach płatniczych, płatności kartami w Internecie z 3DSecure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS. Transakcje BLIK będą działały normalnie.

"W nocy z 4 na 5 października w godzinach 0:01 - 3:00 planowane są prace serwisowe. W związku z tym mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash. Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line" - dodano.

Banki zachęcają do przeprowadzenia ważnych transakcji i wykonania niezbędnych zakupów poza godzinami prac serwisowych.

Alior Bank

"Od godz. 22:30 w piątek do niedzieli włącznie, funkcjonalności inwestycyjne będą niedostępne ze względu na prowadzone prace dostosowawcze do nowego systemu GPW - WATS" - napisał bank w komunikacie.

Dodał też, że "że ze względu na prace serwisowe od 2 października (piątek) od godz. 22:00 do 3 października (sobota) do godz. 4:00 platforma wymiany walut Autodealing będzie niedostępna. Nadal można będzie korzystać z kart w punktach stacjonarnych i bankomatach".