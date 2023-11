Utrudnienia w dziesięciu bankach. "Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać gotówkę"

PKO Bank Polski, Bank Pekao, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski oraz mBank - to tylko część banków, które zaplanowały przerwy w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą się przygotować na utrudnienia między innymi w dostępie do konta. Część prac serwisowych zacznie się już w piątek wieczorem.

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.30-6.00, klienci Banku Pekao nie zalogują się do serwisu Pekao24 i nie skorzystają z aplikacji PeoPay. W tym czasie niedostępna będzie też aplikacja PeoPay KIDS.

W piątek od godziny 23.00 do 3.00 w sobotę klienci Santander Bank Polska nie zalogują się do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 0.00 do 2.00, klienci mBanku nie zrealizują przelewu na telefon Blik oraz przelewu ekspresowego. "Usługi będą niedostępne w serwisie transakcyjnym i na urządzeniach mobilnych" - wskazano. W godzinach 2.10-7.15 klienci mBanku nie zapłacą kartą i nie wypłacą gotówki z bankomatu. "Za zakupy w internecie nie zapłacisz w godzinach 2.10-9.00" - dodano.

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 1.00 do 2.59 nie będą działały niektóre usługi m.in. płatności Blik, płatności online typu PaybyLink i PaybyNet, PayU Express, przelew na telefon oraz express elixir.

W piątek od godziny 22.00 do 18.00 w sobotę niedostępne będą system i aplikacja mobilna BOŚBank24 oraz TeleBOŚ.

Od soboty od godziny 22.00, do niedzieli, maksymalnie do godziny 0.00, wystąpią przerwy w dostępie do usług bankowości internetowej i mobilnej. W tym czasie niedostępne będą m.in. płatności mobilne Blik,