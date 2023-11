Największe banki w Polsce ostrzegają. "Pamiętaj, aby wcześniej zlecić przelewy"

PKO Bank Polski, Bank Pekao, Santander Bank Polska oraz Bank Pocztowy - to banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą się przygotować na utrudnienia. Część osób nie będzie miała dostępu do bankowości internetowej i mobilnej.

PKO BP

W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 0.00-3.00, nie będą działać m.in. aplikacja IKO oraz płatności zbliżeniowe kartami i Blikiem (nie dotyczy to Apple Pay). Dodatkowo od godziny 3.00 do 7.00 nie będzie dostępna zakładka "Karty" w serwisie iPKO oraz w aplikacji IKO.

Bank Pekao

Santander Bank Polska

Utrudnienia w dostępie do konta czekają także klientów Santander Bank Polska. W piątek od godziny 23.00 do 7.30 w sobotę oraz od 23.00 w sobotę do 7.30 w niedzielę klienci banku nie zalogują się do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.