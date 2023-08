Duży bank ostrzega przed utrudnieniami. "Najlepiej wypłać gotówkę"

ING Bank Śląski, Toyota Bank oraz Nest Bank - to banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższy weekend. W związku z tym klienci muszą się przygotować na utrudnienia. Część z nich przez kilka godzin nie będzie miała dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz Blika.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 23.30 do 6.00, wystąpią czasowe utrudnienia w korzystaniu m.in. z bankomatów i wpłatomatów, systemu bankowości internetowej "Moje ING" i jego wersji mobilnej, płatności Blik, przelewów ekspresowych, płatności internetowych za pomocą "Płać z ING" oraz płatności kartami w internecie z 3DSecure, czyli tych, które są dodatkowo potwierdzane w aplikacji lub jednorazowym kodem SMS.

Ponadto w nocy z niedzieli na poniedziałek, w godzinach 0.00-1.00, mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w bankomatach i we wpłatomatach sieci ING/Planet Cash.

Toyota Bank

W niedzielę, w godzinach 7.00-18.00, mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, autoryzacji płatności kartowych, automatycznego serwisu telefonicznego, wyciągów oraz usług tzw. szybkich płatności.

Nest Bank

W nocy z piątku na sobotę, od godziny 0.30 do 5.00, bankowość internetowa i aplikacja mobilna Nest Banku będą działać w trybie przyjmowania zleceń. "Oznacza to, że będziecie mogli zalogować się do bankowości internetowej czy aplikacji mobilnej, ale aktualny stan konta czy wykonanie przelewu dostępne będą po zakończeniu prac" - wyjaśnił bank.