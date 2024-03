Utrudnienia w kilku bankach

mBank, Citi Handlowy oraz Credit Agricole - to część banków, które poinformowały o pracach serwisowych. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia. W niektórych przypadkach niedostępne mogą być płatności kartami.

mBank

Citi Handlowy

Credit Agricole

Do 1.00 w nocy w niedzielę niedostępny będzie kantor walutowy w aplikacji CA24 Mobile. Zgodnie z zapowiedziami kantor ma zostać wyłączony na 24 godziny.

Bank Pocztowy

W poniedziałek mają wystąpić krótkie (od godziny 7.00 do 7.10) przerwy w dostępie do usług Banku Pocztowego, w tym bankowości internetowej i mobilnej.

BNP Paribas

W środę od godziny 22.00 do 1.00 w czwartek serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny. "Podczas przerwy możliwy będzie dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart" - poinformował bank BNP Paribas.