Dwa duże banki ostrzegają przed utrudnieniami. "W miarę możliwości wypłać gotówkę"

Bank Pekao, ING Bank Śląski, Bank Pocztowy i Toyota Bank - to banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym, klienci muszą się przygotować na utrudnienia. Część osób nie będzie miała dostępu do bankowości internetowej i mobilnej.

Bank Pekao

W nocy z niedzieli na poniedziałek, w godzinach 1.00-4.00, klienci Banku Pekao nie zalogują się do serwisu Pekao24 i aplikacji PeoPay, nie skorzystają z karty debetowej i bankomatu banku oraz Blika.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, od 0.30 do 1.30, utrudniona będzie obsługa niektórych funkcji związanych z kartami ING Banku Śląskiego w Moim ING.

Bank Pocztowy

Od piątku od godziny 21.35 do soboty, maksymalnie do godziny 2.30, wystąpią przerwy w dostępie do usług Banku Pocztowego, w tym bankowości internetowej, mobilnej i telefonicznej. W tym czasie niedostępne będą takie usługi jak m.in. płatności mobilne Blik, przelewy i operacje na kartach w bankowości internetowej i mobilnej oraz płatności Pay-By-Link.