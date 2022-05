Utrudnienia dla klientów. Dwa duże banki na liście

Bank Pekao, ING Bank Śląski, Bank Pocztowy oraz Toyota Bank - to banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia w dostępie do niektórych usług.

Bank Pekao

ING Bank Śląski

W sobotę od godziny 23.00 do północy nie będą działać niektóre usługi dla kart płatniczych. W tym czasie klienci ING Banku Śląskiego m.in. nie zapłacą kartą w internecie w sklepach, które wymagają potwierdzenia 3D Secure (dodatkowej autoryzacji płatności kartą w Moim ING) oraz nie będą mogli przypisać karty do telefonu ani usunąć jej z urządzenia, do którego została wcześniej przypisana. Jednocześnie zapewniono, że płatności mobilne będą działać normalnie.