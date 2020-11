Weekendowe przerwy w dostępie do konta. Aż 13 banków na liście

PKO BP, Santander Bank Polska, mBank, Millennium i ING Bank Śląski - to tylko niektóre banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. Klienci muszą przygotować się na spore utrudnienia.

PKO BP

Na utrudnienia muszą przygotować się klienci PKO BP. Wszystko przez planowane prace modernizacyjne w serwisach iPKO i iPKO biznes oraz w aplikacji IKO.

Od północy z soboty na niedzielę do niedzielnego południa klienci nie skorzystają z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes oraz nie zapłacą w sklepach internetowych za pomocą usługi "Płacę z iPKO". Od północy do godz. 6.00 klienci PKO BP nie skorzystają z aplikacji IKO i nie zapłacą zbliżeniowo z IKO.

Ponadto w niedzielę w godzinach 6.00-12.00 aplikacją IKO będzie można tylko wypłacać pieniądze z bankomatów, płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych (wyłącznie z użyciem kodu Blik, nie będą działać płatności zbliżeniowe).

Dodatkowo 21 listopada (sobota) i 22 listopada (niedziela) od 0.00 do 7.30 nie zrobimy przelewów natychmiastowych (Express Elixir) i międzybankowych przelewów na telefon Blik. Przerwa jest związana z pracami serwisowymi po stronie operatora systemów płatności – Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) - czytamy w komunikacie.

Przedstawiciele PKO BP zapewnili, że "wszystkie karty, w tym najpopularniejsza karta debetowa PKO Ekspres, będą działać".

Santander Bank Polska

Od godziny 22.00 w piątek do godziny 7.00 w sobotę przerwy w dostępie do niektórych usług czekają klientów Santander Bank Polska.

Od godziny 23.00 w piątek nie będzie możliwości zalogowania się do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej. Od godziny 22.00 w piątek klienci nie skorzystają z Blika, przelewów natychmiastowych i Kantoru Santander. "Nie zapłacisz też za zakupy w internecie Przelewem24" - dodano.

ING Bank Śląski

"W nocy z 21 na 22 listopada od godz. 00:00 do godz. 05:30 planujemy prace serwisowe" - poinformowano w komunikacie.

Klienci ING BŚ mogą mieć problemy ze skorzystaniem z następujących usług: bankomatów i wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING i aplikacji Moje ING mobile, systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, systemu rozliczeń płatności natychmiastowych, płatności internetowych za pomocą Płać z ING oraz płatności kartami w internecie, w szczególności zabezpieczonych 3D Secure.

Ponadto nie będzie również można: aktywować kart i nadawać kodów PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywować płatności), dodać karty VISA zbliżeniowej do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay, a także zrobić przelewu z rachunku karty kredytowej.

"Może się zdarzyć, że nie zapłacisz również kartą na terminalu płatniczym" - zakomunikowano.

ING Bank Śląski poinformował też, że w sobotę 21 listopada 2020 od 14:00 nie będzie można wykonywać operacji księgowych w trybie online. Przelewy wewnętrzne (a więc między rachunkami w tym banku), przyjęte do realizacji po 14.00, zrealizowane będą tego samego dnia, ale zaksięgowane na kontach w poniedziałek 23 listopada. Przelewy zewnętrzne przyjęte do realizacji po godz. 14:00 zrealizowane zostaną w poniedziałek 23 listopada.

"W nocy z 20 na 21 i z 21 na 22 listopada 2020, od 0:00 do 7:30 nie będzie można wykonać przelewów natychmiastowych Express Elixir i przelewów BLIK na telefon" - napisano w komunikacie.

Oprócz tego klienci mogą mieć problemy z wpłatami i wypłatami z bankomatów. W nocy z 22 na 23 listopada 2020 od 22:30 do 04:30 mogą występować chwilowe przerwy w realizacji transakcji wpłat i wypłat w bankomatach sieci Planet Cash/ING.

mBank

W najbliższy weekend - 21-22 listopada mBank będzie przeprowadzał prace techniczne. Oznacza to, że część usług będzie niedostępna.

W niedzielę w godzinach 2.00-8.50 klienci banku nie będą mogli zapłacić kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu. Za zakupy w internecie nie będą mogli zapłacić w godzinach 2.00-10.45.

"Pomiędzy godziną 2.00-10.45 nie zalogujesz się na swoje konto w internecie oraz w aplikacji mobilnej. W godzinach 1.30-11.30 nie złożysz żadnego wniosku" - czytamy w komunikacie.

Wyjaśniono, że podczas przerwy bank nie będzie miał wglądu w dane klientów związane z bankiem, dlatego w tym czasie nie uda się zrealizować żadnej operacji poprzez infolinię.

Nastąpi przerwa w działaniu przelewów ekspresowych oraz na numer telefonu BLIK. Również w ten weekend Krajowa Izba Rozliczeniowa przeprowadzi prace techniczne. W tym czasie nie będzie można zrealizować przelewów na numer telefonu BLIK. Nie będzie też można zlecić przelewów ekspresowych w serwisie transakcyjnym i na urządzeniach mobilnych. Usługi będą niedostępne 21 i 22 listopada br., w godzinach 0.00-7:30.

"Prosimy, wszystkie ważne przelewy zleć wcześniej. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać gotówkę" - napisał mBank.

BNP Paribas

W najbliższą środę od godziny 22.00 do czwartku do godziny 0.30 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Jednocześnie przedstawiciele BNP Paribas zapewnili, że dostęp do bankowości mobilnej, operacje kartowe i dostęp do bankomatów będzie przebiegać bez zakłóceń.

Bank Millennium

W nocy z piątku na sobotę, w godzinach od 0.00 do 2.40, prace serwisowe będą prowadzone w Banku Millennium. W związku z tym niedostępne będą: Millenet i aplikacja mobilna, płatności Blik, płatności kartami w internecie (debetowe, kredytowe i korporacyjne) oraz infolinia TeleMillennium.

Alior Bank

Jak poinformował bank, ze względu na prace serwisowe od piątku 20 listopada od godz. 23.00 do soboty 21 listopada 2020 roku do godz. 5.00 oraz w sobotę 21 listopada 2020 roku od godz. 22.30 do godz. 23.50 mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępności systemu Alior Online i aplikacji Alior Mobile.

"Prace te nie mają wpływu na transakcje kartowe i wypłaty z bankomatów" - podkreślono.

Getin Bank

"W nocy z piątku na sobotę (20 na 21 listopada) od godziny 23.20 do 8.30 oraz z soboty na niedzielę (21 na 22 listopada) od godziny 18.00 do 12.00 będziemy prowadzić prace techniczne. W tym czasie nastąpi przerwa w dostępie do Bankowości Internetowej i Bankowości Mobilnej" - napisano w komunikacie.

Idea Bank

Jak wyjaśnił bank, w związku z pracami modernizacyjnymi od godziny 22.00 w piątek 20 listopada do godziny 6.00 w sobotę 21 listopada nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz Aplikacji Mobilnej.

BOŚ Bank

Bank poinformował klientów, że od godz. 3.00 w sobotę (21 listopada) do godz. 3.00 w niedzielę (22 listopada) system i aplikacja mobilna BOŚBank24 oraz Usługa TeleBOŚ będą niedostępne.

Bank BPS

"Od godz. 00:00 dnia 21.11.2020 r. do godz. 23:30 dnia 22.11.2020 r. z powodu prac serwisowych prowadzonych w banku w systemie bankowości elektronicznej nie będzie możliwa realizacja zleceń oraz nie będą prezentowane aktualne salda na rachunkach" - przekazano w komunikacie.

Credit Agricole

Od godz. 22.00 w sobotę (21 listopada) do godz. 8.00 w niedzielę (22 listopada) nie będą działać serwisy banku.

Nie będą dostępne: serwisy CA24 (eBank, internetowy, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR, płatności internetowe Przelew Online, BLIK.

"W tym czasie nie dostaniesz też powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą. Na naszej infolinii wyłącznie zastrzeżesz kartę. Wpłaconą gotówkę we wpłatomacie w zaksięgujemy po zakończeniu przerwy" - poinformowano.

"Jeśli planujesz przelewy, zrób je wcześniej. Karty płatnicze w sklepach i punktach usługowych oraz przy wypłacie z bankomatów będą działać normalnie. Jednak na wszelki wypadek miej przy sobie gotówkę" - napisano.

Toyota Bank

"W sobotę, w godzinach 14.00-20.00, zostaną przeprowadzone prace serwisowe. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do wyciągów elektronicznych oraz zestawień opłat w bankowości elektronicznej" - podano w komunikacie.

Autor:mb, kris

Źródło: TVN24 Biznes