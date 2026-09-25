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"Możliwe utrudnienia". Banki ostrzegają klientów

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ImYanis/Shutterstock
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PKO BP, Erste, ING Bank Śląski, Velo Bank, Bank Pocztowy, Nest Bank i Toyota Bank - te banki poinformowały o planowanych pracach serwisowych w najbliższych dniach. Utrudnienia mogą dotyczyć między innymi przelewów, płatności Blik, bankowości internetowej i mobilnej oraz wypłat gotówki z bankomatów.

PKO BP

PKO BP poinformował, że w piątek, 25 września między godz. 22.00 a 23.59 przeprowadzi prace serwisowe.

"W tym czasie mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do serwisów. Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej. Przepraszamy za możliwe utrudnienia" - napisał bank w komunikacie.

Bez zakłóceń mają działać aplikacje mobilne oraz karty płatnicze.

Erste

Erste (dawniej Santander) także zapowiedział przerwę serwisową w najbliższy weekend. W nocy z piątku na sobotę, od godz. 23.00 do 7.30, niedostępne będą:

  • aplikacja mobilna;
  • bankowość internetowa;
  • przelewy zwykłe;
  • przelewy natychmiastowe (Express Elixir, Euro Express Elixir, BlueCash);
  • płatności w sklepach internetowych (Przelew24);
  • kantor Erste;
  • płatności Blik.

W sobotę między godz. 1.00 a 7.30 aplikacja mobilna będzie dostępna w ograniczonym zakresie. "Sprawdzisz stan konta i historię transakcji sprzed przerwy oraz listę zakupionych biletów lub parkingów" - wyjaśnił bank.

Kolejne utrudnienia zaplanowano na niedzielę. Od północy do godz. 4.00 niedostępne będą:

  • wypłaty kartą z bankomatu Erste;
  • wpłaty kartą we wpłatomacie Erste.

"W tym czasie w bankowości mobilnej i internetowej nie zobaczysz kart" - dodało Erste.

Nadal możliwe będą płatności kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych. Utrudnienia nie obejmą również wypłat z bankomatów innych niż urządzenia oznaczone logo Erste.

ING Bank Śląski

"W nocy z 26 na 27 września, pomiędzy godziną 0.30 a 4.30, będziemy prowadzić prace serwisowe" - poinformował ING Bank Śląski.

W tym czasie niedostępne będą przelewy Express Elixir.

"Jeśli potrzebujesz wykonać taką transakcję, w miarę możliwości zaplanuj to poza godzinami niedostępności" - przekazał bank.

Dodatkowo od piątku, 25 września od godz. 21.00 do poniedziałku, 28 września do godz. 6.00 wstrzymana będzie obsługa wniosków kredytowych.

Velo Bank

VeloBank poinformował, że 27 września, między godz. 0.00 a 6.30, prace serwisowe obejmą bankowość mobilną i internetową.

W wyniku prac serwisowych niedostępne będą:

  • logowanie do bankowości mobilnej i internetowej;
  • zlecanie przelewów;
  • płatności BLIK;
  • zlecanie dyspozycji na infolinii;
  • wypłaty i wpłaty BLIKIEM gotówki w bankomatach;
  • płatności kartą w internecie z ePIN-em.

"Infolinia działać będzie w trybie informacyjnym, przyjmując dyspozycję zastrzeżenia i zablokowania kart płatniczych" - zaznaczył VeloBank.

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy ostrzegł, że ze względu na prace administracyjne prowadzone przez dostawcę mogą wystąpić przerwy w dostępie do części usług oferowanych w kanałach zdalnych.

Utrudnienia są możliwe:

  • w nocy z piątku na sobotę, 25-26 września, od godz. 22.00 do 6.00;
  • w nocy z soboty na niedzielę, 26-27 września, od godz. 20.00 do 2.00.

Problemy mogą dotyczyć m.in. zdalnego procesu zakładania konta oraz składania internetowych wniosków kredytowych.

Nest Bank

W sobotę, 26 września, utrudnienia w dostępie do usług między godz. 00.30 a 7.00 zapowiedział Nest Bank.

W komunikacie poinformował klientów, że niedostępne będą:

  • płatności Blik oraz Visa Mobile;
  • aplikacja mobilna i bankowość internetowa;
  • potwierdzenia płatności za zakupy kartą w internecie przy użyciu bankowości online;
  • płatności w sklepie internetowym przy użyciu linku do płatności;
  • zmiany limitów płatności w bankowości online.

"W tym czasie możesz płacić w sklepach stacjonarnych kartą, również za pomocą Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay i zegarkiem oraz opaską Garmin Pay, Swatch Pay. Wypłacisz i wpłacisz też gotówkę kartą z bankomatów" - przekazał Nest Bank.

Toyota Bank

"W dniu 27.09.2026 r. od godziny 8.00 do godziny 20.00 planujemy prace serwisowe w naszych systemach" - poinformował Toyota Bank.

W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, usług tzw. szybkich płatności, a także autoryzacji płatności kartowych.

Kolejne prace odbędą się w poniedziałek, 28 września między godz. 22.00 a północą. Utrudnienia mają wówczas objąć stronę internetową toyotabank.pl.

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł. Oprócz niego w czołówce zestawienia największych banków pod względem aktywów są jeszcze Pekao, Erste, ING i mBank.

Źródło: tvn24.pl
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Prace serwisowe w bankachPrzerwy w bankachBankowość
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