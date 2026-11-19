Pieniądze Wiceprezes NBP o nadziejach na zysk: dzisiaj są mniejsze Oprac. Alicja Skiba |

Minister finansów o decyzji NBP w sprawie wstrzymania wszelkich zleceń płatniczych Trybunału Konstytucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Według Litwiniuka o zysku NBP za ten rok zdecydują "przede wszystkim czynniki zewnętrzne".

- Kilka tygodni temu były nadzieje na ten zysk, dzisiaj są mniejsze. Widzimy, co się dzieje na rynkach. Trzeba mieć nadzieję, że i budżet państwa na tym skorzysta - stwierdził.

W połowie października ówczesny członek RPP, obecnie członek zarządu NBP, Ludwik Kotecki wskazywał, iż "jest szansa", że NBP osiągnie zysk w 2026 r.

Zgodnie z ustawą o NBP bank centralny przekazuje zysku za rok ubiegły do budżetu państwa.

Perspektywy dla stóp procentowych

Litwiniuk pytany był również o to, czy stopy procentowe będą utrzymywane na poziomie, jaki jest obecnie.

- Ja Radzie Polityki Pieniężnej niczego dyktować nie mogę - powiedział obecny wiceprezes NBP, który jeszcze do początku listopada zasiadał w RPP.

Dodał jednak, że "trzeba bardzo uważnie obserwować, czy te zjawiska szoków zewnętrznych będą przekładać się w strukturę polskiej gospodarki".

- Na razie można jeszcze (...) nie przesądzać o tym, że będzie konieczna zmiana parametrów polityki pieniężnej - stwierdził.

Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim - listopadowym - posiedzeniu ponownie pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Oznacza to, że obecnie są na poziomie:

stopa referencyjna - 3,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa - 4,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa - 3,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli - 3,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.