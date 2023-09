Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce. Podano, gdzie padła

Eurojackpot - wysoka wygrana w Przemyślu

Wygrana wynosi 1 960 816,70 zł. Należy pamiętać, że zostanie od niej pobrany 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego. Oznacza to, że do szczęśliwca ostatecznie trafi 1 764 735,03 zł.