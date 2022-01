Przedsiębiorca o Polskim Ładzie: pracownicy są kompletnie pogubieni

- Opanowanie tych wszystkich zjawisk, czy sytuacji, które Polski Ład rodzi w średniej wielkości firmie jaką prowadzę, to jest ból głowy. Co więcej, ten ból głowy nie prowadzi do niczego, co jest oceniane przez kogokolwiek - zarówno przez pracowników, przez księgowych i przeze mnie jako szefa firmy - w sposób pozytywny. Jest mi to cholernie przykro mówić, że Polski Ład okazuje się kolejnym polskim bublem, polskim chaosem - skomentował na antenie TVN24 Wojciech Warski.