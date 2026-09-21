Pieniądze Pensje w sierpniu. Nowe dane Oprac. Paulina Karpińska |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kamil Zajaczkowski/Shutterstock

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GUS podał, że wynagrodzenie miesiąc do miesiąca spadło o 2,6 procent. Dane GUS dotyczą sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób.

Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w czerwcu 2026

"Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sierpniu 2026 r. względem poprzedniego miesiąca wynikał z mniejszej skali dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii - kwartalnych, rocznych i uznaniowych, a także nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych" - wyjaśnił GUS.

Z kolei przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 0,2 proc. niż w lipcu i o 0,8 proc. niższe w porównaniu z sierpniem 2025 r.

Komentarze ekonomistów

"Dane z rynku pracy potwierdzają wyraźne hamowanie dynamiki wynagrodzeń przy dalszym spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło w sierpniu 9259,54 PLN i wzrosło o 5,6 proc. r/r. Odczyt był niższy od prognoz i oznacza powrót dynamiki płac do trendu spadkowego po jednorazowym przyspieszeniu w lipcu. Realne wynagrodzenia wzrosły o ok. 2,1 proc. r/r, nadal wspierając konsumpcję. Przeciętne zatrudnienie ponownie spadło o 0,8 proc. r/r, a liczba etatów zmniejszyła się także w ujęciu m/m. Taki obraz rynku pracy jest korzystny z punktu widzenia RPP" - ocenili ekonomiści PKO Banku Polskiego w serwisie X.

Dane z rynku pracy potwierdzają wyraźne hamowanie dynamiki wynagrodzeń przy dalszym spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.



Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło w sierpniu 9259,54 PLN i wzrosło o 5,6% r/r. Odczyt był niższy od prognoz (kons.: 6,6% r/r,… pic.twitter.com/kYCkbOe2P9 — PKO Research (@PKO_Research) September 21, 2026 Rozwiń

"Presja płacowa pozostaje ograniczona, a głównym czynnikiem ryzyka dla inflacji jest zewnętrzny szok energetyczny" - skomentowali natomiast ekonomiści ING Banku Śląskiego.

W sierpniu wzrost płac obniżył się do 5,6%r/r (ING: 6,2%; konsensus: 6,5%), po tym jak jednorazowe premie i nagrody w energetyce i leśnictwie podbiły dynamikę w lipcu. Presja płacowa pozostaje ograniczona, a głównym czynnikiem ryzyka dla inflacji jest zewnętrzny szok energetyczny pic.twitter.com/sOg9TlCdZZ — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) September 21, 2026 Rozwiń