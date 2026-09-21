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Pensje w sierpniu. Nowe dane

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Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kamil Zajaczkowski/Shutterstock
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Przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu 2026 roku wyniosło 9259 złotych, co oznacza wzrost o 5,6 procent rok do roku - przekazał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie spadło o 0,8 procent w ujęciu rocznym.

GUS podał, że wynagrodzenie miesiąc do miesiąca spadło o 2,6 procent. Dane GUS dotyczą sektora przedsiębiorstw, który obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób.

Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w czerwcu 2026

"Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sierpniu 2026 r. względem poprzedniego miesiąca wynikał z mniejszej skali dodatkowych wypłat, m.in. nagród i premii - kwartalnych, rocznych i uznaniowych, a także nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych" - wyjaśnił GUS.

Z kolei przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 0,2 proc. niż w lipcu i o 0,8 proc. niższe w porównaniu z sierpniem 2025 r.

Komentarze ekonomistów

"Dane z rynku pracy potwierdzają wyraźne hamowanie dynamiki wynagrodzeń przy dalszym spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło w sierpniu 9259,54 PLN i wzrosło o 5,6 proc. r/r. Odczyt był niższy od prognoz i oznacza powrót dynamiki płac do trendu spadkowego po jednorazowym przyspieszeniu w lipcu. Realne wynagrodzenia wzrosły o ok. 2,1 proc. r/r, nadal wspierając konsumpcję. Przeciętne zatrudnienie ponownie spadło o 0,8 proc. r/r, a liczba etatów zmniejszyła się także w ujęciu m/m. Taki obraz rynku pracy jest korzystny z punktu widzenia RPP" - ocenili ekonomiści PKO Banku Polskiego w serwisie X.

"Presja płacowa pozostaje ograniczona, a głównym czynnikiem ryzyka dla inflacji jest zewnętrzny szok energetyczny" - skomentowali natomiast ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Przeciętne wynagrodzenie
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