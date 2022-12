Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. Nowe dane GUS

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 roku wyniosło 6857,96 złotego brutto - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Oznacza to wzrost o 13,9 procent rok do roku. Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło w ujęciu rocznym o 2,3 procent i wyniosło ponad 6,5 miliona etatów.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach - listopad 2022

W porównaniu do października przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło o 2,5 proc. "W listopadzie 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w stosunku do października 2022 r. o 2,5 proc., podczas gdy w listopadzie 2021 r. w porównaniu do października 2021 r. wzrost wyniósł 1,8 proc." - czytamy w komunikacie.