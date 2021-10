GUS podał dane o przeciętnym wynagrodzeniu brutto i zatrudnieniu w przedsiębiorstwach we wrześniu

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku wyniosło 5841,16 złotego brutto, co oznacza wzrost o 8,7 procent rok do roku. Zatrudnienie w tym sektorze w ujęciu rocznym zwiększyło się o 0,6 procent do nieco ponad 6,3 miliona - podał Główny Urząd Statystyczny.

Dane dotyczą przedsiębiorstw, których liczba pracujących przekracza dziewięć osób.

Przeciętne wynagrodzenie we wrześniu

Jak podał GUS, we wrześniu 2020 r. względem sierpnia 2020 r. obserwowano niewielki wzrost płac (o 0,6 proc.).

"Narastająco w okresie dziewięciu miesięcy 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD - od 5,3 proc. w sekcji 'Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją' do 12,3 proc. w sekcji 'Pozostała działalność usługowa', co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 8,4 proc." - napisano w komentarzu GUS.

Dodano, że "najwyższą płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw odnotowano w sekcji 'Informacja i komunikacja' w wysokości 10001,58 zł (wzrost o 8,2 proc. względem poprzedniego miesiąca), zaś najniższą w sekcji 'Zakwaterowanie i gastronomia' na poziomie 4127,85 zł (wzrost odpowiednio o 9,8 proc.)".

Wynagrodzenie w przedsiębiosrtwach - wrzesień 2021

Przeciętne zatrudnienie we wrześniu

Jak podał GUS, we wrześniu 2021 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się względem sierpnia o 0,1 proc., z kolei w sierpniu względem lipca przeciętne zatrudnienie obniżyło się o 0,2 proc.

"Niewielki spadek przeciętnego zatrudnienia we wrześniu 2021 r. wynikał m.in. z zakończenia i nie przedłużania umów terminowych, rozwiązywania umów o pracę (niekiedy z powodu COVID-19), sezonowości zatrudnienia, a także pobierania przez pracowników zasiłków chorobowych" - napisał Urząd w komentarzu.

Dodano, że porównując wrzesień 2021 r. do analogicznego miesiąca 2020 roku przeciętne zatrudnienie wzrosło o 0,6 proc.

Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - komentarze

"Zatrudnienie w SP spadło drugi miesiąc z rzędu, we wrześniu o 5 tys. Wygląda na to, że rynkowi pracy dalej ciążą ograniczenia podażowe wymuszające przestoje w firmach. Dalsza odbudowa zatrudnienia stopniowa i mocno uzależniona od czynników zewnętrznych (też IV fala COVID-19)" - napisali na Twitterze analitycy Banku Pekao.

"Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło we wrześniu o 0,6 proc. rdr (poprzednio 0,9 proc.). W stosunku do sierpnia zatrudnienie spadło o 5 tys. i naprawdę niewiele zabrakło do odczytu na poziomie 0,5 proc. Obecnie brakuje dokładnie 100 tys. etatów do poziomu sprzed pandemii" - stwierdzili ekonomiści mBanku.

"Przedsiębiorstwa wciąż zgłaszają wysoki popyt na pracowników – liczba ofert pracy powróciła do poziomów sprzed pandemii, także badania koniunktury GUS i MIK dostarczają optymistyczne wyniki" - podkreślił Polski Instytut Ekonomiczny.

Dodał także, że "w nadchodzących kwartałach ponownie da o sobie znać niedobór pracowników". "Odsetek osób długotrwale niepracujących w relacji do bezrobotnych wzrósł z 45 do 55 proc., co oznacza że coraz mocniej kurczy się pula łatwo dostępnych pracowników" - napisano na koncie twitterowym PIE.

Autor:kris/ams

Źródło: PAP, TVN24 Biznes