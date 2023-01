Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. Nowe dane GUS

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022 roku wyniosło 7329,96 zł - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Oznacza to wzrost o 10,3 procent rok do roku. Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło w ujęciu rocznym o 2,2 procent.

"Wzrost przeciętnych wynagrodzeń w grudniu 2022 r. względem listopada 2022 r. spowodowany był wypłatami m.in. premii kwartalnych, świątecznych, nagród z okazji Dnia Górnika, nagród rocznych oraz wypłatami odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - napisano.

GUS podaje, że najwyższy wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto odnotowano w sekcji "Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo" (o 74,3 proc.), gdzie wynagrodzenia zwiększyły się do 15218,13 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 8732,13 zł), "Górnictwo i wydobywanie" (o 32,6 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 18800,93 zł (miesiąc wcześniej 14178,21 zł), "Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją" (o 26,5 proc.), gdzie wynagrodzenia zwiększyły się do 7440,24 zł (miesiąc wcześniej wyniosły 5882,86 zł).

Komentarze ekonomistów

"Powiedzieć, że wynagrodzenia rozczarowały to mało. Wzrost o 10,3% r/r w grudniu to baaardzo mało. Spodziewaliśmy się, że nagrody roczne będą w tym roku bardzo hojne, żeby zrekompensować inflację. Okazały się natomiast skromne. I realny wzrost płac znowu w dół" - skomentowali analitycy Pekao.

"Czy po tych danych należy zarzucić scenariusz wysokich płac i mocnego rynku pracy? My nie zarzucamy. Przed nami kolejna fala indeksacji, dostosowania z początku roku, podwyżka płacy minimalnej i - nie zapominajmy o tym - zapewne fala żądań płacowych z sektora publicznego" - czytamy we wpisie ekonomistów mBanku.

"Tempo wzrostu wynagrodzeń spadło w grudniu z 13,9 do 10,3% - o 6,3 pkt. proc. wolniej od inflacji. Przeciętna pensja w sektorze przedsiębiorstw wynosiła 7330zł – to pierwszy wynik w historii z "siódemką" z przodu. Wysoka wartość pensji to także efekt premii świątecznych" - skomentował Polski Instytut Ekonomiczny.