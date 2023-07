Tyle wyniosły przeciętne zarobki Polaków w czerwcu

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2023 roku wyniosło 7335,20 zł brutto - poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Oznacza to wzrost o 11,9 procent rok do roku. Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło w ujęciu rocznym o 0,2 procent i wyniosło ponad 6,51 miliona etatów.

Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach - czerwiec 2023

Według danych GUS, wzrost płac odnotowano prawie we wszystkich sekcjach, z czego największy w sekcji "Górnictwo i wydobywanie" - o 10,7 proc. Wynagrodzenia zwiększyły się do 11 290,69 zł, miesiąc wcześniej wynosiły 10 201,34 zł. W sekcji "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę" zanotowano wzrost o 7,4 proc., do 10 063,21 zł. Miesiąc wcześniej było to 9365,97 zł.