"Utrzymanie tego poziomu jest zgodne ze standardami europejskimi". Wiceminister o płacy minimalnej

Wiceminister był pytany w czwartek w Studiu PAP o propozycję rządu w sprawie płacy minimalnej i czy zajdą w niej jakieś zmiany. - Ostateczną decyzję w sprawie płacy minimalnej podejmie Rada Ministrów do 15 września. My zaproponowaliśmy dwukrotną podwyżkę płacy minimalnej - to wynika też z ustawy o płacy minimalnej, że jeżeli inflacja jest powyżej 5 procent, to waloryzacja płacy minimalnej powinna być dwukrotna. Od 1 stycznia zaproponowaliśmy kwotę 3384 złote i od 1 lipca 3450 złotych, czyli średnio rocznie to będzie 3416 złotych - powiedział Szwed.

"Przeprowadzamy analizy"

Pytany, czy są plany, aby tryb podwójnej podwyżki płacy minimalnej pozostał na stałe, wiceminister Szwed powiedział, że "raczej nie". - Tu chcemy cały czas utrzymać to, co wprowadziliśmy za naszych rządów, żeby płaca minimalna była na poziomie co najmniej 50 procent przeciętnej płacy w kraju. Utrzymanie tego poziomu jest zgodne ze standardami europejskimi i jesteśmy w czołówce państw europejskich, jeśli chodzi o relacje przeciętnego wynagrodzenia do płacy minimalnej. Oczywiście, jeślibyśmy porównywali płacę minimalną w innych państwach, to ona relatywnie w niektórych państwach jest niższa - w tych dawnych państwach, które później wchodziły do UE (...), ale w wielu państwach jest wyższa. Procentowo mamy dobry poziom - to jest na poziomie 51 proc. przeciętnego wynagrodzenia w tej chwili - poinformował.