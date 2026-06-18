Pieniądze Tyle zarabiali Polacy w 2025 roku. Nowe dane

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PawelKacperek/Shutterstock

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Jak dodał GUS, zeszłoroczne przeciętne wynagrodzenia wzrosły w porównaniu z 2024 rokiem o 9,1 proc. Wówczas wynosiły 8 181,72 zł.

Przecięte miesięczne wynagrodzenie w 2025 roku

GUS podał również, że "przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane według sekcji PKD i wahało się od 5 990,92 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 14 689,70 zł w sekcji Informacja i komunikacja. Było to odpowiednio o 32,7 proc. mniej i o 65,0 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem".

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce w 2025 roku Źródło zdjęcia: GUS

Urząd dodał, że odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w stosunku do 2024 r. we wszystkich sekcjach PKD. Wyniósł on od 3,1 proc. w sekcji Górnictwo i wydobywanie do 14,0 proc. w sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2025 roku

GUS podał także, że w 2025 roku - według danych wstępnych - "przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2025 r. wyniosło 11 040,9 tys. etatów i pozostało na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego roku".

Urząd wyjaśnił, że "najwięcej etatów (22,5 proc.) było w sekcji Przetwórstwo przemysłowe. Względem 2024 r. przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w większości sekcji, a największy wzrost miał miejsce w sekcji Pozostała działalność usługowa (o 3,0 proc.), Edukacja (o 2,1 proc.) oraz Obsługa rynku nieruchomości (o 2,0 proc.)".

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Natomiast "spadek przeciętnego zatrudnienia odnotowano w siedmiu sekcjach, z czego największy w sekcji Górnictwo i wydobywanie (o 3,0 proc.) oraz Handel, a także naprawa pojazdów samochodowych (o 1,6 proc,).

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