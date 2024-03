Komisarz Janusz Wojciechowski wprowadził rolników, nie tylko polskich, w gigantyczne problemy - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Zdaniem ministra to polski komisarz do spraw rolnictwa "dał twarz" Europejskiemu Zielonemu Ładowi. - Panu komisarzowi Wojciechowskiemu udało się na pewno jedno - połączył w proteście rolników w całej Europie - ocenił Hetman.

Europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Zdaniem Hetmana, komisarz Wojciechowski jest winien eskalacji rolniczych protestów w Europie. - On jest tego autorem, on dał temu twarz, on to przeprowadzał, on się upierał, mimo wielu sygnałów ostrzegawczych, które dostawał - zauważył minister rozwoju.