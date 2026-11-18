FAKTY PO FAKTACH Profesor Jerzy Hausner: sytuacja w finansach publicznych może się pogarszać Oprac. Adam Styczek |

Hausner: decyzja NBP stricte polityczna Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Były minister gospodarki i były członek Rady Polityki Pieniężnej profesor Jerzy Hausner zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN o projekt budżetu, który zakłada deficyt na poziomie ponad 270 miliardów złotych przyznał, że "pojawia się pewien rodzaj zaniepokojenia i gotowość do podkreślania, że to jest kolejny rok budżetowy, w którym założony jest bardzo wysoki poziom deficytu budżetowego".

- To jest deficyt na poziomie 7 procent PKB. Jeśli kolejne lata są z takim deficytem, to trzeba się liczyć z tym, że bardzo szybko będzie rósł dług publiczny, a w konsekwencji bardzo szybko będą rosły koszty odsetek od tego długu, a to oznacza, że sytuacja w finansach publicznych będzie musiała się pogarszać mimo wysokiego wzrostu gospodarczego - wskazał.

Finanse publiczne

Hausner przypomniał, że sytuacja jest "pokłosiem działania również poprzedniego rządu, w tym Mateusza Morawieckiego". - W żadnym wypadku nie można uznać, że sytuacja finansów publicznych kształtuje się w wyniku jednorocznych decyzji. To są skumulowane skutki i tak na dobrą sprawę to, co w tej chwili mamy, zaczyna się w roku 2018 czy 2019. Ta kula śniegowa rosnącego długu zaczęła się wówczas - wskazał.

Były minister gospodarki ocenił, że rządowi "nie udało się tego zatrzymać". - Jesteśmy na ścieżce, w której dług publiczny będzie coraz wyraźniejszy i trudno będzie utrzymać obecny poziom wydatków - stwierdził.

Podkreślił, że trzeba uniknąć sytuacji, w której w sposób dramatyczny trzeba będzie ograniczać wydatki. - Postulat to jest umiarkowana, ale konsekwentna konsolidacja finansów publicznych. W moim przekonaniu minister finansów dobrze to rozumie. Natomiast pytanie, jakie warunki muszą być stworzone, aby się to udało - ocenił.

- Moja główna teza jest taka, że jeśli logika wyborcza góruje nad logiką ekonomiczną, żadnej poprawy w finansach publicznych nie będzie - dodał.

Hausner: jeśli logika wyborcza góruje nad logiką ekonomiczną, żadnej poprawy w finansach publicznych nie będzie Źródło: TVN24

Decyzja NBP "stricte polityczna"

W poniedziałek NBP przekazał informacje o wstrzymaniu płatności z kont Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Hausnera jest to decyzja "stricte polityczna", "podporządkowana interesowi ugrupowań opozycyjnych".

- W tym sensie nie jest ona zaskoczeniem, że pan prezes Glapiński przez cały okres swojej pierwszej i drugiej kadencji zachowywał się jako stronnik, a nie jako prezes niezależnej instytucji finansowej - ocenił.

Były członek Rady Polityki Pieniężnej stwierdził, że z jednej strony można powiedzieć, że jest to "absolutnie niedopuszczalne zaangażowanie polityczne", a z drugiej strony, że "w pewnym sensie nikogo prezes Glapiński nie zaskoczył".

- Był pewien okres, w którym wydawało się, że mamy do czynienia z pewnym uspokojeniem sytuacji, ale ja określiłem to w jednym z wywiadów jako mimikrę, dlatego że potrzebna była kontrasygnata premiera, żeby można było stworzyć działający zarząd Narodowego Banku Polskiego - dodał.