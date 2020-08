Ostatni dzwonek na 300 plus we wrześniu

Rodzice, którzy we wrześniu chcą otrzymać pieniądze w ramach programu Dobry start, mają czas na złożenie wniosku tylko do końca poniedziałku. W przeciwnym razie oczekiwanie na świadczenie może wynieść nawet dwa miesiące.

Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub w listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Wnioski można składać do 30 listopada.