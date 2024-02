Od tej kwoty trzeba zapłacić wyższy podatek

Ile wynoszą progi podatkowe w 2024 roku?

Z progami podatkowymi związane jest pojęcie kwoty wolnej od podatku. Jest to suma dochodów osiągniętych w roku, które nie podlegają opodatkowaniu. W 2024 roku wynosi 30 tysięcy złotych . Osoby, które zarobiły w ciągu roku taką kwotę albo niższą, nie muszą odprowadzać do fiskusa ani grosza.

Ulgi podatkowe a wysokość podatku

Skala podatkowa - zmiana opodatkowania dla firm

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. To oznacza, że podatnik jest nią domyślnie opodatkowany, jeżeli rejestrując firmę nie wybierze innej formy.

Tylko do 20 lutego przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania swojej firmy w 2024 roku. Do wyboru mają skalę podatkową (zasady ogólne), podatek liniowy oraz ryczałt. Informacja do urzędu skarbowego musi bowiem dotrzeć do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym firma uzyskała pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej. Jeśli więc firma pierwszy przychód w 2024 roku uzyskała w styczniu, to czas na zmianę formy opodatkowania upływa 20 lutego.