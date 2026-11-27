Pieniądze Opłata cukrowa po raz drugi zawetowana przez prezydenta Oprac. Paulina Karpińska |

Prezydent o wecie podwyżki opłaty cukrowej Źródło wideo: x.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Prezydent w wideo opublikowanym w piątek na platformie X podkreślił, że musimy ograniczać nadmierne spożycie cukru i wspierać leczenie otyłości. - Ale czy odpowiedzią musi być kolejna podwyżka podatków? - pytał prezydent.

W jego ocenie ustawa podniosłaby opłatę nie tylko na słodkie napoje gazowane, ale też na "zdrowe polskie soki".

- Ustawa zwiększa opłatę stałą do 70 groszy za litr napoju, podwaja opłatę zmienną i podnosi opłatę dodatkową (...). Efekt tych podwyżek będzie taki, że w cenie popularnych napojów ponad 40, a nawet 50 proc. ceny stanowić będą wyłącznie podatki. Oznacza to wyższe ceny dla konsumentów, dodatkowe obciążenia dla producentów soków i napojów, sadowników oraz małych sklepów - powiedział Nawrocki.

Dowiedz się więcej: Sejm za podwyższeniem opłaty cukrowej. Wcześniej wetował to prezydent

Prezydent: ustawa zagraża rolnictwu i sadownictwu

Jak dodał prezydent, ustawa ta "nie tylko radykalnie podwyższy ceny, ale także poważnie zagrozi polskiemu rolnictwu i sadownictwu".

- Nie przedstawiono wystarczająco przekonującego uzasadnienia, że dodatkowe wpływy rzeczywiście przełożą się na skuteczniejszą profilaktykę i leczenie - zaznaczył. Wyjaśnił, że z tych powodów zdecydował się nie podpisać nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym.

Ustawa zakładała, że stawka opłaty stałej za zawartość cukrów do 5 gramów w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej wzrosłaby z 50 do 70 groszy za litr napoju. Natomiast stawka opłaty zmiennej za każdy gram cukrów powyżej 5 gramów w 100 ml napoju miały wzrosnąć dwukrotnie; z 5 do 10 groszy.

Ponadto maksymalna wysokość opłaty za litr napoju miała wzrosnąć z 1,20 zł do 1,80 zł. Największa, dziesięciokrotna podwyżka stawki miała dotknąć opłaty za zawartość kofeiny lub tauryny. Miała wzrosnąć z 10 groszy do 1 zł za litr napoju.

Nowelizacja obejmowała opłatą wysoko słodzone syropy owocowe zawierające śladowe ilości soku, które są sprzedawane jako suplementy diety, z wyjątkiem produktów w opakowaniach do 200 ml (np. syropów wspierających odporność lub przeciwkaszlowych). Dodatkowo opłatą miały zostać objęte napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku oraz do 5 gramów cukru, jeśli mają dodatek substancji słodzących, kofeiny lub tauryny.

Opłata miała objąć też wszystkie koncentraty zarówno w postaci płynnej, półpłynnej, jak i stałej. Dla koncentratów zostanie wprowadzona jedna stawka – 3 zł za litr albo kilogram. Nowe przepisy miały wejść w życie 1 stycznia 2027 r.

Ponowne weto dla opłaty cukrowej

W połowie grudnia 2025 r. prezydent Karol Nawrocki zawetował podobne przepisy, argumentując wówczas, że - zgodnie z jego wyborczymi obietnicami - nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki.

Zawetowane przepisy miały podwyższyć opłatę cukrową, aby zniechęcić do kupowania słodkich i energetycznych napojów, a tym samym ograniczyć m.in. otyłość i cukrzycę. Zawetowana w grudniu 2025 r. ustawa zawierała także zapisy o podniesieniu podatku z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową z 10 proc. do 15 proc.