Kolejny projekt prezydenta. Zerowy PIT dla rodzin

Prezydent Karol Nawrocki w piątek w Kolbuszowej podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy w sprawie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Propozycja ta stanowiła element "Planu 21", przedstawionego przez Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej.

To druga inicjatywa ustawodawcza podpisana przez prezydenta od zaprzysiężenia. Pierwsza, podpisana w czwartek w Kaliszu, dotyczyła projektu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

- Ten projekt ustawy, który przed chwilą podpisałem, o zwolnieniu z podatku dochodowego rodziców dwójki i więcej dzieci do progu 140 tysięcy złotych to nic więcej, jak wywiązywanie się przeze mnie z moich obietnic wyborczych - przekonywał nowy prezydent. Zadeklarował, że "tak będzie wyglądać cała jego prezydentura".

Zaznaczył, że w budżecie muszą znaleźć się środki finansowe dla polskich rodzin. Nawrocki zauważył też, że Polska dotknięta jest ogromnym kryzysem demograficznym, za który - jego zdaniem - nie jest odpowiedzialna żadna z partii politycznych, ale m.in. "presja liberalno-lewicowych ideologii, które odstraszają ludzi od zakładania rodzin".

Jak mówił Nawrocki, nie jest sprawą prezydenta, żeby "recenzował" decyzje obywateli, którzy nie zakładają rodzin. - Każdy w wolnym kraju może dokonywać swoich decyzji i spotykają go różne w życiu okoliczności. Natomiast wszystkie polskie rodziny i ci, którzy marzą o założeniu rodziny muszą mieć świadomość, że państwo polskie ten proces wspiera - podkreślił.

Nawrocki zapowiedział, że w poniedziałek do Sejmu trafi inicjatywa prezydenta w sprawie podwyższenia drugiego progu podatkowego ze 120 tys. zł do 140 tys. zł. Zdaniem prezydenta drugi próg podatkowy należy podnieść, aby "nie wrzucać do jednego worka i jednej puli z milionerami" osób ambitnych.

"Plan 21"

"Plan 21" Nawrocki ogłosił w marcu na konwencji w podwarszawskich Szeligach. Wśród zawartych w nim propozycji były również m.in. obniżka VAT i "sprawiedliwa waloryzacja emerytur".

