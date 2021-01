Prezes UOKiK nałożył karę na Youtubera. "Naganiacze muszą ponosić odpowiedzialność"

UOKiK przekazał w komunikacie, że Youtuber namawiał do przystąpienia do systemów obiecujących korzyści zależne od wprowadzenia nowych osób. "Na swojej stronie internetowej i na kanale Youtube publikował materiały i nagrania, w których namawiał konsumentów do rejestrowania się na portalu FutureNet, platformie Future AdPro i przystępowania do sieci NetLeaders. W ten sposób promował systemy typu piramida obiecujące zyski uzależnione głównie od wprowadzenia do systemu kolejnych osób" - czytamy.