"Okazje zbyt dobre, aby były prawdziwe". UOKiK ukarał firmę, przedsiębiorca się odwołał

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał spółkę Alternet i platformę Adblast za system promocyjny typu piramida - przekazał urząd w komunikacie. Przestrzegł również przed ofertami alternatywnych inwestycji finansowych. Przedsiębiorca odwołał się do sądu.

"Fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk"

- Do wielu osób kierowane są oferty alternatywnych inwestycji finansowych, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Okazje zbyt dobre, aby były prawdziwe, mogą okazać się finansowym fiaskiem. Systemy promocyjne typu piramida są komunikacyjnie atrakcyjne, choć szansa na zarobienie pieniędzy jest niewielka, w przeciwieństwie do dużego ryzyka zrealizowania straty finansowej. Nie dajmy się skusić na puste obietnice, które prowadzą wiele osób do utraty oszczędności - przestrzegł cytowany w komunikacie Tomasz Chróstny.