Polska w strefie euro? Glapiński: jest ogromna presja ze strony jednego z naszych sąsiadów

Dopóki jestem prezesem Narodowego Banku Polskiego, Polska do strefy euro nie wejdzie - stwierdził szef banku centralnego Adam Glapiński. Dodał, że jeden z naszych sąsiadów naciska, by wprowadzić w Polsce euro.

Glapiński o euro w Polsce

Stopy procentowe w górę

RPP podczas czwartkowego posiedzenia podniosła stopy procentowe o 50 punktów bazowych . Główna, referencyjna stopa procentowa idzie w górę do poziomu 6,50 procent. To najwyższy poziom od sierpnia 2004 roku.

- Zbliżamy się do końca cyklu, choć niekoniecznie go jeszcze osiągnęliśmy. Zbliżamy się do końca, ale być może to nie jest jeszcze ten najwyższy punkt. Zastrzegamy, że ta ocena może się zmienić. (...) Jeżeli inflacja będzie uporczywie dalej rosła, będziemy podwyższać stopy. Jeśli (inflacja) ustabilizuje się w wakacje, będzie maleć, nie będziemy tego robić - zapowiedział podczas konferencji prezes NBP.