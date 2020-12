Akcje potaniały o ponad jedną czwartą. Krajobraz po premierze

W tym tygodniu kurs spółki CD Projekt na warszawskiej giełdzie spadł o blisko 28 procent i wrócił do poziomów z początku kwietnia. W ocenie analityków powodem jest realizacja strategii "kupuj plotki, sprzedaj fakty", a także gorsze od oczekiwań oceny gry Cyberpunk 2077.

Kurs CD Projektu kontynuował w piątek mocne spadki po premierze swojej najnowszej gry - Cyberpunk 2077 . Na koniec dnia kurs spadł o 11,46 procent do 320,5 zł, przy obrotach rzędu 1,288 mln zł.

Notowania CD Projektu

Zdaniem Macieja Kietlińskiego, analityka Noble Securities, "argumentów za kontynuacją spadków CD Projektu po premierze Cyberpunka 2077 jest kilka". - Pierwsze z nich to dalsze materializowanie się scenariusza kupowania przez inwestorów plotek i sprzedawania faktów oraz związana z tym realizacja zysków. Jest to podobna sytuacja do tej, która rozgrywana była przy okazji premiery Wiedźmina 3, jednak tym razem gra toczy się o znacznie wyższą stawkę - wyjaśnił. O realizacji strategii "kupuj plotki, sprzedawaj fakty" mówił wcześniej także analityk DM mBanku Kamil Jaros.