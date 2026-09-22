Pieniądze Premier zapowiada wyższą akcyzę i apeluje do prezydenta Oprac. Wiktor Knowski |

Donald Tusk zapowiada podwyższenie akcyzy na alkohol Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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Tusk przekazał, że nowy projekt ustawy będzie zawierał zapis, według którego całość środków pozyskanych z nowej daniny zostanie przeznaczona na służbę zdrowia.

Tusk: taka zawsze była nasza intencja

- Także dla zdrowia chcemy wrócić do problemu akcyzy, wyższej akcyzy na alkohol - powiedział przed posiedzeniem rządu.

Według informacji przekazanej przez premiera do Skarbu Państwa ma wpłynąć z jej tytułu nawet 1,4 mld zł rocznie. - Nie na inne wydatki, ale konkretnie na zdrowie. Taka zresztą była zawsze nasza intencja - podkreślił szef rządu.

Tusk apeluje do prezydenta

Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Premier na wtorkowym posiedzeniu rządu zwrócił się do niego, by tym razem podpisał nową wersję projektu.

- Panie prezydencie, mam nadzieję, że do Stanów Zjednoczonych dotrze ten głos, proszę nie ulegać żadnemu lobbingowi w tej sprawie. Wiemy, kto jest zainteresowany tym, żeby nie było tej podwyżki. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać i proszę podpisać coś, co będzie sprzyjało pacjentom, systemowi zdrowia i generalnie wszystkim wyjdzie na zdrowie - powiedział Tusk.

Dodał też: - Także panie prezydencie, jeszcze raz przypominam: na zdrowie te pieniądze.

Propozycja podwyżki akcyzy

Po wejściu w życie ustawy stawka akcyzy na alkohol etylowy w 2027 r. będzie wynosić 10 109 zł za hektolitr (podwyżka z 8 811 zł). Stawka akcyzy na piwo wyniesie 13,82 zł na hl st. Plato (obecnie 12,04 zł/ hl st. Plato). Akcyza na wino i napoje fermentowane będzie wynosić 280,83 zł/hl (teraz 245 zł za hl), na cydr i perry o mocy do 5 proc. obj. – 122,71 zł/hl (teraz 97 zł), a w przypadku wyrobów pośrednich będzie to 562,93 zł/hl (teraz 490,00 zł/hl).