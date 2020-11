Premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka. Ministerstwo o obietnicy Beaty Szydło

O kwestię premii za szybkie urodzenie drugiego dziecka zapytała Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej w interpelacji skierowanej do ministra rodziny i polityki społecznej.

Jak przypomniała "14 kwietnia 2018 r. ówczesna wicepremier Beata Szydło ogłosiła podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy kolejne obietnice socjalne . W swoim przemówieniu poświęciła wiele miejsca polityce prorodzinnej i pomocy kobietom ciężarnym. W ramach tzw. programu Mama plus obiecała Polkom premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka".

Mimo że od konwencji programowej minęło już ponad 2,5 roku, to premia nie została wprowadzona. Dlatego posłanka KO zapytała m.in., czy Rada Ministrów planuje w najbliższym czasie zrealizowanie powyższej obietnicy i wprowadzenie premii za szybkie urodzenie drugiego dziecka.

Premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka

"Propozycja tzw. premii za urodzenie drugiego dziecka mającej stanowić zachętę dla rodziców do podejmowania decyzji o posiadaniu kolejnych dzieci również jest rozpatrywana. Musi ona jednak wpisywać się w szerszy zestaw działań służących rozwojowi rodziny i wymaga jeszcze dalszych prac" - wskazała Barbara Socha.

"Stawia przed sobą 3 główne zadania: zmniejszenie barier do posiadania dzieci, zwiększenie idealnej wielkości rodziny oraz zmniejszenie skali odkładania urodzin w czasie. Omawiany instrument (premia - red.) stanowi część działań w kierunku realizacji celu ostatniego, jakim jest zachęcanie rodziców do wcześniejszych urodzin, dlatego jest on brany pod uwagę w pracach nad Strategią" - wyjaśniła Barbara Socha.