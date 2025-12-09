Ogromne różnice w pensjach. "Efekt jest nieunikniony"

MFW: bez reform do 2050 r. średnia emerytura w Polsce spadnie do 29 proc. pensji Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Przeciętny dochód mężczyzny, który pozostaje w związku i ma dzieci, jest wyższy niż w przypadku braku partnera i potomstwa - wynika z deklaracji PIT.

Ekonomiści mówią o "premii za ojcostwo", jednocześnie ostrzegają: korelacja nie oznacza przyczynowości.

Jak wskazują, z jednej strony mężczyzna z rodziną może być bardziej zmobilizowany, by skuteczniej negocjować zarobki. Z drugiej "premia za ojcostwo" dotyczy głównie mężczyzn, których kwalifikacje już wcześniej zapewniały wyższe zarobki.

W przypadku kobiet z kolei mówi się o "karze za macierzyństwo" - matki zarabiają mniej niż bezdzietne kobiety w związku m.in. z przerwami w karierze czy poprzez wybór elastycznych godzin, jeśli chodzi o czas pracy, ale gorzej płatnych zawodów.

Raport Ministerstwa Finansów "Wsparcie finansowe dla rodzin w Polsce - wybrane zagadnienia na podstawie danych administracyjnych 2018" wskazuje na znaczną, nawet dwukrotną, dysproporcję w przeciętnych miesięcznych dochodach netto mężczyzn w zależności od tego, czy posiadają rodzinę i dzieci.

Dane obejmują wszystkie dochody wykazywane w deklaracjach PIT - od umów o pracę, przez zlecenia, aż po działalność gospodarczą. Dawne 500 plus, obecnie 800 plus, nie jest uwzględniane w PIT.

Przeciętny dochód netto mężczyzn według wieku i typu rodziny Źródło: Ministerstwo Finansów

Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan w komentarzu przesłanym TVN24+ zauważył, że tzw. premia za ojcostwo to zjawisko trwałe. Jak tłumaczył, mimo że luka płacowa między kobietami i mężczyznami powoli się zmniejsza, mechanizm nagradzania mężczyzn za posiadanie rodziny pozostaje stabilny.