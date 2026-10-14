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Potężna kara dla Bank of America. W tle podejrzane transakcje

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Źródło wideo: TVN24 BIS
Źródło zdj. gł.: Tommy Alven/Shutterstock
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Bank of America ma zapłacić 1,2 miliarda dolarów kary za uchybienia w wykrywaniu prania pieniędzy i innych nielegalnych działań - poinformował we wtorek amerykański Departament Skarbu. Według resortu bank nie zgłosił władzom podejrzanych transakcji o wartości ponad pięciu miliardów dolarów.

Departament Skarbu podał, że około miliard dolarów z tych transakcji wiązał się z ryzykiem dla bezpieczeństwa narodowego i nielegalnym finansowaniem. Wśród niezgłoszonych operacji mogły być transakcje powiązane z chińskimi sieciami zajmującymi się praniem pieniędzy oraz praniem pieniędzy z wykorzystaniem handlu, związanym z południowo-zachodnią granicą USA.

Bank of America przyznał się do naruszeń

Według resortu Bank of America przyznał w ramach ugody, że umyślnie naruszył ustawę o tajemnicy bankowej (Bank Secrecy Act). Chodzi o:

  • brak zgodnego z przepisami programu przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • niewystarczające kontrole zagranicznych rachunków korespondencyjnych,
  • nieprzekazywanie wymaganych zgłoszeń o podejrzanej aktywności.

Departament Skarbu zarzucił bankowi, że zbyt mocno polegał na informacjach od zewnętrznych podmiotów, takich jak organy ścigania i inne instytucje finansowe. W ocenie resortu w ten sposób bank przekazał im znaczną część obowiązków związanych z samodzielnym wykrywaniem i zgłaszaniem podejrzanych operacji.

- Gdy bank tej wielkości nie wypełnia obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestrzegania sankcji, konsekwencje wykraczają daleko poza jego własne granice i narażają cały amerykański system finansowy na poważne ryzyko nielegalnego finansowania - powiedział sekretarz skarbu Scott Bessent.

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Bank zapowiada koszty w wynikach

Bank of America przekazał BBC, że prowadzi zaawansowane prace nad rozwiązaniem problemów wskazanych przez regulatorów. Zapewnił też, że przeznaczył na działania naprawcze znaczne zasoby i personel.

Spółka podała w oświadczeniu wysłanym e-mailem, że kara obniży jej dochód netto za trzeci kwartał o około 17 centów na akcję. Bank miał ogłosić wyniki kwartalne w środę rano, niecałą dobę po informacji o karze.

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Część kary dotyczyła sankcji

Na łączną kwotę 1,2 mld dolarów złożyły się kary nałożone przez Biuro Kontrolera Waluty (OCC - Office of the Comptroller of the Currency) i Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC - Office of Forreign Assets Control). OCC nałożyło 750 mln dolarów - najwyższą karę w swojej historii.

OFAC powiązało ugodę z 475 domniemanymi naruszeniami programów sankcyjnych. Obejmowały one restrykcje dotyczące Rosji i Iranu, narkotyków oraz globalnego terroryzmu. Kwota ugody z OFAC wyniosła 11,6 mln dolarów. Biuro uznało naruszenia za "niepoważne".

Źródło: BBC
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Tagi:
bank of americaUSAbank
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