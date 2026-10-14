Potężna kara dla Bank of America. W tle podejrzane transakcje
Departament Skarbu podał, że około miliard dolarów z tych transakcji wiązał się z ryzykiem dla bezpieczeństwa narodowego i nielegalnym finansowaniem. Wśród niezgłoszonych operacji mogły być transakcje powiązane z chińskimi sieciami zajmującymi się praniem pieniędzy oraz praniem pieniędzy z wykorzystaniem handlu, związanym z południowo-zachodnią granicą USA.
Bank of America przyznał się do naruszeń
Według resortu Bank of America przyznał w ramach ugody, że umyślnie naruszył ustawę o tajemnicy bankowej (Bank Secrecy Act). Chodzi o:
- brak zgodnego z przepisami programu przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- niewystarczające kontrole zagranicznych rachunków korespondencyjnych,
- nieprzekazywanie wymaganych zgłoszeń o podejrzanej aktywności.
Departament Skarbu zarzucił bankowi, że zbyt mocno polegał na informacjach od zewnętrznych podmiotów, takich jak organy ścigania i inne instytucje finansowe. W ocenie resortu w ten sposób bank przekazał im znaczną część obowiązków związanych z samodzielnym wykrywaniem i zgłaszaniem podejrzanych operacji.
- Gdy bank tej wielkości nie wypełnia obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestrzegania sankcji, konsekwencje wykraczają daleko poza jego własne granice i narażają cały amerykański system finansowy na poważne ryzyko nielegalnego finansowania - powiedział sekretarz skarbu Scott Bessent.
>>> Bank of America z mocnym kwartałem. Zysk rośnie znacząco
Bank zapowiada koszty w wynikach
Bank of America przekazał BBC, że prowadzi zaawansowane prace nad rozwiązaniem problemów wskazanych przez regulatorów. Zapewnił też, że przeznaczył na działania naprawcze znaczne zasoby i personel.
Spółka podała w oświadczeniu wysłanym e-mailem, że kara obniży jej dochód netto za trzeci kwartał o około 17 centów na akcję. Bank miał ogłosić wyniki kwartalne w środę rano, niecałą dobę po informacji o karze.
Część kary dotyczyła sankcji
Na łączną kwotę 1,2 mld dolarów złożyły się kary nałożone przez Biuro Kontrolera Waluty (OCC - Office of the Comptroller of the Currency) i Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC - Office of Forreign Assets Control). OCC nałożyło 750 mln dolarów - najwyższą karę w swojej historii.
OFAC powiązało ugodę z 475 domniemanymi naruszeniami programów sankcyjnych. Obejmowały one restrykcje dotyczące Rosji i Iranu, narkotyków oraz globalnego terroryzmu. Kwota ugody z OFAC wyniosła 11,6 mln dolarów. Biuro uznało naruszenia za "niepoważne".