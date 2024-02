Przelewy trafią do kilkudziesięciu tysięcy Polaków. "Premia"

W środę do 76,6 tysiąca nowych uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych mają trafić wpłaty powitalne w wysokości 250 złotych. Tak wynika z zapowiedzi prezesa PFR Portal PPK Roberta Zapotocznego. Łączna kwota przelewów wyniesie 19,15 miliona złotych.

Aby uczestnik PPK otrzymał wpłatę powitalną, muszą być spełnione dwie przesłanki. Pierwszą z nich jest uczestnictwo w PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe, a druga przesłanka polega na tym, że na rachunek PPK uczestnika muszą zostać dokonane, finansowane przez niego, wpłaty podstawowe za co najmniej 3 miesiące.

W takim przypadku wpłata powitalna trafia na rachunek PPK uczestnika w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału, w którym spełnił warunki do jej otrzymania. Wpłata powitalna przysługuje uczestnikowi PPK tylko raz, niezależnie od liczby jego rachunków PPK.

Wpłata powitalna dla nowych uczestników PPK

Uczestnicy, którzy spełnili powyższe przesłanki w czwartym kwartale 2023 roku, otrzymają wpłatę powitalną do 14 lutego. Do 76,6 tys. uczestników PPK trafi z tego tytułu łącznie 19,1 mln zł.

Zgodnie z danymi z 31 stycznia br., statystyczny uczestnik PPK, oszczędzający w programie od grudnia 2019 roku (zarabiający do końca 2023 roku 5300 zł i od 2024 roku 7000 zł) osiągnął średnio od 124 proc. do 154 proc. zysku. - To właśnie te liczby, a także wpłaty pracodawcy i dopłaty od państwa, przekonują kolejne rzesze osób, że oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych po prostu się opłaca - powiedział Zapotoczny.