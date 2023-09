Tak zadziałał autozapis. Duży wzrost liczby pracowników

Wartość aktywów Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) według stanu na koniec sierpnia przekroczyła 18 miliardów złotych - podała "Rzeczpospolita". Gazeta dodała, że w tym samym czasie wartość aktywów Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) spadła ze 192 do 185 miliardów złotych. Po tegorocznym autozapisie mocno zwiększyła się liczba pracowników uczestniczących w PPK.

W porównaniu do końca stycznia w PPK jest o 5 mld zł więcej - na koniec sierpnia 2023 roku aktywa PPK wynosiły 18,04 mld zł. Jak wskazała gazeta, aktywa PPK oparły się tendencji spadkowej na rynkach kapitałowych i na koniec roku mogą sięgnąć 20 mld zł.

PPK - autozapis a liczba uczestników

Dziennik zaznaczył, że uprawnionych do uczestnictwa w programie jest ok. 11,5 mln osób. Przypomniał też, że w PPK uczestniczą również obcokrajowcy, np. na koniec sierpnia w systemie było 117 tys. Ukraińców.

Termin obowiązywania dotychczasowych rezygnacji z udziału w PPK upłynął z dniem 28 lutego 2023 roku. Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych autozapis do PPK odbywa się co 4 lata. Od 1 kwietnia pracodawcy wznowili dokonywanie wpłat do PPK za osoby, których deklaracje wygasły z końcem lutego, a nie złożyły rezygnacji ponownie.