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Sponsor serwisu:LOGO kolor biale na granatowym

"Nie zalogujesz się do aplikacji". Banki ostrzegają

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telefon, bankomat, smartfon
Sławomir Dudek o zmianach w podatkach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Największe banki zapowiedziały w najbliższych dniach prace serwisowe. Klienci muszą się liczyć z utrudnieniami między innymi w realizacji przelewów, płatnościach Blik, wypłatą gotówki oraz dostępie do bankowości internetowej i aplikacji mobilnych.

Zapowiedzi dotyczą banków: PKO BP, Bank Pekao, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, Alior Bank, VeloBank, Bank Pocztowy, Nest Bank i Toyota Bank.

PKO BP

PKO Bank Polski poinformował, że w poniedziałek, 26 października, od godz. 0.30 do 4.00 mogą wystąpić utrudnienia w działaniu należących do banku bankomatów i wpłatomatów.

"Przerwy mogą dotyczyć obsługi wpłat i wypłat oraz doładowań telefonów za pośrednictwem bankomatów i wpłatomatów PKO Banku Polskiego. Pozostałe usługi będą działać bez zakłóceń" - poinformował bank.

Pekao

Prace techniczne zapowiedział również Bank Pekao. Zostaną one przeprowadzone w niedzielę, 25 października, w godz. 8.00-9.00.

"Planowane są prace techniczne, które mogą spowodować czasową niedostępność serwisu, dlatego zachęcamy do uwzględnienia możliwej przerwy podczas planowania korzystania z portalu w podanych godzinach" - przekazał bank w komunikacie.

Erste Bank Polska

Erste Bank Polska, działający wcześniej jako Santander Bank Polska, zapowiedział prace serwisowe od piątku, 23 października, od godz. 23.50 do soboty, 24 października, do godz. 2.00.

W tym czasie niedostępne będą:

  • wypłaty kartą z bankomatów Erste;
  • wpłaty kartą we wpłatomatach Erste;
  • informacje o kartach w bankowości internetowej i mobilnej.

Bez przeszkód będzie można natomiast płacić kartą w sklepach stacjonarnych i internetowych. Klienci będą mogli także korzystać z bankomatów i wpłatomatów innych niż urządzenia oznaczone logo Erste.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski poinformował o planowanych po stronie administracji rządowej pracach technicznych związanych z Profilem Zaufanym, Węzłem Krajowym i aplikacją mObywatel. Zostaną one przeprowadzone w nocy z soboty na niedzielę, z 24 na 25 października.

Utrudnienia mogą występować:

  • 24 października w godz. 21.00-00.00 - możliwe są czasowe przerwy w przekazywaniu danych oraz dostępie do usług związanych z domeną mobywatel.gov.pl;
  • od 24 października od godz. 18.00 do 25 października do godz. 7.00 - mogą występować problemy z komunikacją między systemami oraz czasowe przerwy w działaniu Profilu Zaufanego, Węzła Krajowego i usług podpisywania dokumentów.

Problemy mogą dotyczyć m.in.:

  • zakładania i korzystania z aplikacji mObywatel;
  • zakładania i używania Profilu Zaufanego;
  • dostępu do usług rządowych przez Węzeł Krajowy, m.in. urzędu skarbowego, urzędu pracy i KSeF;
  • podpisywania dokumentów podpisem zaufanym;
  • przekazywania danych z aplikacji mObywatel;
  • usług dostępnych w domenie mobywatel.gov.pl.

Alior Bank

Alior Bank przeprowadzi prace techniczne od soboty, 24 października, od godz. 23.00 do niedzieli, 25 października, do godz. 4.00.

"W tym czasie aplikacja mobilna Kantoru Walutowego oraz bankowości internetowej Kantoru Walutowego będzie niedostępna. Przepraszamy za utrudnienia" - przekazano w komunikacie.

Velo Bank

VeloBank zapowiedział przerwę techniczną w sobotę, 24 października, w godz. 0.00-6.30.

W tym czasie klienci nie będą mogli:

  • zlecać przelewów;
  • zalogować się do bankowości mobilnej ani internetowej;
  • zlecić dyspozycji na infolinii;
  • płacić Blikiem w sklepach stacjonarnych i internetowych;
  • płacić kartą w internecie z potwierdzeniem ePIN-em;
  • wpłacać i wypłacać BLIKIEM gotówkę z bankomatów.

Infolinia będzie działała wyłącznie w trybie informacyjnym. Nadal będzie można za jej pośrednictwem zastrzec lub zablokować kartę płatniczą.

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy poinformował, że w niedzielę, 25 października, w godz. 8.00-14.00, w związku z pracami administracyjnymi po stronie dostawcy mogą występować utrudnienia dotyczące kart płatniczych.

W tym czasie niedostępne mogą być:

  • transakcje kartą w internecie wymagające zabezpieczenia 3D Secure;
  • nadawanie i zmiana kodu PIN w bankowości elektronicznej;
  • dodawanie kart do portfeli Xiaomi Pay, Garmin Pay, Google Pay i Apple Pay;
  • podgląd szczegółowych danych karty.

W przypadku wydania karty wirtualnej jej numer może nie być od razu widoczny.

Nest Bank

"24 października (sobota) w godzinach 00:30–05:00 nasza bankowość internetowa i aplikacja mobilna będą działać w trybie przyjmowania zleceń. Oznacza to, że w tym czasie nie zalogujesz się do aplikacji mobilnej i bankowości internetowej, a zobaczenie aktualnego stanu konta oraz wykonanie przelewu będą możliwe po zakończeniu prac" - przekazał Nest Bank.

Klienci nie będą mogli również:

  • korzystać z Blika i Visa Mobile;
  • płacić w sklepach internetowych za pomocą linku do płatności;
  • potwierdzać w bankowości elektronicznej płatności kartą za zakupy internetowe;
  • doładowywać telefonu;
  • zlecać ani odbierać przelewów natychmiastowych;
  • zmieniać limitów płatności w bankowości internetowej;
  • korzystać z saszetek, w tym ich zasilać, tworzyć, usuwać lub zmieniać zgromadzonych w nich kwot;
  • tworzyć celów oszczędnościowych ani nimi zarządzać;
  • otwierać nowych kont i składać wniosków, m.in. o wydanie karty lub świadczenie 800+.

"W tym czasie możesz płacić w sklepach stacjonarnych kartą, również za pomocą Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, zegarkiem oraz opaską (Garmin Pay, Swatch Pay). Wypłacisz i wpłacisz też gotówkę kartą z bankomatów" - przekazał bank.

Kolejną przerwę zaplanowano na niedzielę, 25 października, w godz. 8.00-14.00. Niedostępne będą wówczas:

  • usługa 3D Secure, wykorzystywana przy płatnościach kartą w internecie;
  • zmiana i podgląd limitów karty;
  • nadawanie i zmiana kodu PIN;
  • podgląd danych karty;
  • wydawanie kart wirtualnych;
  • aktywacja i zastrzeganie kart plastikowych oraz wirtualnych.

"W tym czasie możesz płacić w sklepach stacjonarnych kartą, również za pomocą Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, zegarkiem oraz opaską (Garmin Pay, Swatch Pay). Wypłacisz i wpłacisz też gotówkę kartą z bankomatów. W sklepach internetowych możesz zapłacić w tym czasie BLIKIEM" - dodał bank.

Toyota Bank

Toyota Bank przeprowadzi prace serwisowe w niedzielę, 25 października, w godz. 8.00-20.00.

"W tym czasie mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do Systemu Bankowości Elektronicznej, autoryzacji płatności kartowych oraz usług tzw. szybkich płatności" - przekazał bank.

Dodatkowo w godz. 8.00-14.00 możliwe będą utrudnienia dotyczące obsługi kart, w tym ich aktywacji, zmiany limitów oraz nadawania lub zmiany kodu PIN. Bank ostrzega również przed możliwymi ograniczeniami w realizacji transakcji kartowych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Przerwy w bankachPrace serwisowe w bankachBankowość
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