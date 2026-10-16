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"Nie będzie można płacić kartami". Banki ostrzegają

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Erste Bank Polska, Credit Agricole, Bank Pocztowy, Toyota Bank i Volkswagen Bank - te banki zapowiedziały prace serwisowe w najbliższy weekend. W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia między innymi z płatnościami kartą w internecie, transakcjami Blik, dostępem do aplikacji mobilnych oraz wypłatami z bankomatów.

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski poinformował, że w niedzielę 18 października, od godz. 0.01 do 5.00, niedostępne będą płatności kartą w internecie oraz usługi otwartej bankowości (Open Banking).

W tym czasie klienci nadal będą mogli korzystać z kodów Blik, aplikacji mobilnej i serwisu transakcyjnego. Bez zakłóceń powinny również działać karty podczas płatności w sklepach stacjonarnych oraz wypłat z bankomatów.

Z kolei w poniedziałek 19 października, w godz. 0.30-4.00, mogą wystąpić przerwy w obsłudze wypłat i wpłat gotówki, a także doładowań telefonów za pośrednictwem bankomatów i wpłatomatów PKO BP.

"Jeśli możesz, zrób zaplanowane operacje wcześniej. Przepraszamy za utrudnienia" - przekazał PKO BP.

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski zapowiedział utrudnienia związane z pracami prowadzonymi po stronie rządowej w Węźle Krajowym. Mają one wystąpić w nocy z soboty na niedzielę, z 17 na 18 października, między godz. 23.00 a 7.00.

W tym czasie możliwe będą problemy z:

  • podpisywaniem dokumentów podpisem kwalifikowanym;
  • zakładaniem profilu zaufanego i korzystaniem z niego;
  • dostępem do usług rządowych obsługiwanych przez Węzeł Krajowy, m.in. usług urzędu skarbowego, urzędu pracy oraz Krajowego Systemu e-Faktur.

Dodatkowo w sobotę 17 października, od godz. 8.00 do 18.00, niedostępny będzie moduł Makler w systemie Moje ING. "W tym czasie będziemy prowadzić prace technologiczno-serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia" - ogłosił bank.

Erste Bank Polska

Prace serwisowe zapowiedział również Erste Bank Polska, działający wcześniej jako Santander Bank Polska. W nocy z piątku na sobotę, od godz. 23.50 do 2.00, niedostępne będą:

  • wypłaty kartą z bankomatów oznaczonych logo Erste;
  • wpłaty kartą we wpłatomatach z logo Erste.

W tym czasie klienci nadal będą mogli płacić kartami w sklepach i internecie, a także korzystać z bankomatów oraz wpłatomatów innych sieci.

Credit Agricole

Credit Agricole zaplanował prace serwisowe na noc z soboty na niedzielę, z 17 na 18 października. Przerwa potrwa od godz. 0.00 do 8.30.

W tym czasie niedostępne będą:

  • aplikacja mobilna CA24 Mobile;
  • serwis CA24 eBank;
  • Strefa Biznesu;
  • Blik;
  • przelewy online.

Klienci nie otrzymają również powiadomień SMS o wykonanych transakcjach kartą. Na infolinii będzie można jedynie zastrzec kartę. Gotówka wpłacona we wpłatomacie zostanie zaksięgowana po zakończeniu przerwy technicznej.

"Karty płatnicze w sklepach i punktach usługowych oraz przy wypłacie z bankomatów będą działać normalnie. Jednak na wszelki wypadek miej przy sobie gotówkę" - dodał.

Ponadto 17 i 24 października kantor w aplikacji CA24 Mobile oraz serwisie CA24 nie będzie dostępny od godz. 2.00 do 17.00.

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy ostrzegł, że z powodu przerwy w działaniu systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości czasowo nie będzie możliwe zakładanie rachunków bankowych ani rozpatrywanie wniosków kredytowych.

Utrudnienia potrwają od piątku 16 października, od godz. 16.00, do poniedziałku 19 października, do godz. 6.00.

Toyota Bank

Toyota Bank zapowiedział prace serwisowe na niedzielę 18 października. Potrwają one od godz. 9.00 do 19.00.

W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do:

  • szybkich płatności;
  • systemu bankowości elektronicznej;
  • autoryzacji płatności kartowych.

Volkswagen Bank Polska

Volkswagen Bank Polska przeprowadzi prace serwisowe w piątek 16 października, w godz. 21.00-23.30. W tym czasie mogą występować przerwy w działaniu bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnej.

"Zachęcamy do wykonania ważnych operacji przed lub po zakończeniu prac serwisowych" - poinformował bank.

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł. Oprócz niego w czołówce zestawienia największych banków pod względem aktywów są jeszcze Pekao, Erste, ING i mBank.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Przerwy w bankachBankowośćKarta płatnicza
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